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GeriEkonomi Son dakika... Adalet Bakanı Gül duyurdu! 13 bin 202 yeni personel alınacak
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Adalet Bakanı Gül duyurdu! 13 bin 202 yeni personel alınacak

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Son dakika... Adalet Bakanı Gül duyurdu! 13 bin 202 yeni personel alınacak
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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