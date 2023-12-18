Son dakika... Diplomatik kaynaklardan AB'ye vize açıklaması

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Diplomatik kaynaklar, 2024 yılında Avrupa Birliği (AB) ile iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların vize başvurularının hızlandırılması için görüşmelerin gerçekleştiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, vize serbestisi hedefine halel getirmeden, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir sisteme gidebilmek için hem AB’yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapıldığını duyurıldu. 2024 yılında vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması, beklenirken Vize başvuru ve randevu süreçlerinin bazı yerlerde 3-4 haftayken 2 haftaya düşürüldüğü kaydedildi.



Borrell Raporunu dikkate alındığı belirtilirken AB'nin Türkiye’ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Vilnius’taki AB ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olduğu yer aldı.

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Öte yandan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilerde şu ifadeler yer aldı:

“Rapordaki önerilerin biran evvel hayata geçirilmesi Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz. Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda ilgili bakanlıklarımız başta Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi ilgili kurumlarımızla birlikte AB yetkilileriyle gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerimizi dile getiriyoruz ve bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun içinde komisyona yetki verilmesini bekliyoruz.

EN ÇOK VİZE REDDİ ESTONYA'DAN



Türk vatandaşlarının son yıllarda AB ülkelerine yaptığı vize başvurularında ret oranı oldukça arttı. 2022 yılında Schengen vizesine başvurularda Türk vatandaşlarının reddedilme oranı ortalama yüzde 15 olarak gerçekleşti. En çok vize reddini yüzde 52 ile Estonya yaptı. İkinci sırada yüzde 40 ile Finlandiya, üçüncü sırada ise yüzde 37 ile Belçika yer aldı.

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Türk vatandaşların en çok vize başşvurusu yaptığı ülke ise Almanya oldu. Almanya 2022 yılında Türkiye’den 223 bin 699 başvuru alırken, bunların 48 bin 40’ını çeşitli gerekçelerle reddetti. Almanya'nın vize ret oranı ise yüzde 20 oldu.