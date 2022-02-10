ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7.5 oldu

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ABD'de enflasyon 1 yıl içinde yüzde 7.5 yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ülkedeki enflasyonun 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre, ülkedeki enflasyonda 1982'den bu yana görülen en yüksek artış yaşandı.

TÜFE'nin, Ocak ayındaki artışının Aralık ayındaki tahminlere göre yüzde 0.6 daha fazla olduğunun kaydedildiği açıklamada, enflasyon oranını en fazla arttıran faktörler arasında gıda, elektrik ve barınma sektörlerindeki fiyat artışlarının yer aldığı belirtildi. TÜFE'ye göre, gıda endeksinin Aralık ayındaki yüzde 0.5'lik artışın ardından Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı, enerji endeksinin ise Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı belirtildi.

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YÜKSEK FAİZ ORANLARI KAPIDA

Ekonomistler, TÜFE artışlarının beklentileri aşmaya devam etmesi halinde, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından daha yüksek faiz oranları getirebileceğini ancak enflasyon baskılarının hafifletilmesi için daha yavaş bir oran artış hızına yol açabileceğini belirtiyor.

FED, faiz artırımlarının temposu ve ölçeğinin verilere bağlı olacağını söyledi. Sıkılaştırmanın hızı konusunda netlik olmamasına rağmen, FED’in Mart ayında faiz oranlarını artırmaya başlaması bekleniyor.

“SÜRPRİZ OLMAYACAK”

Beyaz Saray dün TÜFE açıklamasından önce, en son tüketici fiyatlarının yüksek olabileceği konusunda uyarmıştı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, “Yarının verilerine yüksek bir yıllık enflasyon yansımasını bekliyoruz. Tahmin edildiği gibi enflasyonun yüzde 7'nin üzerinde olması sürpriz olmayacak” demişti. Psaki ancak, enflasyonist artışlarının aydan aya düştüğünü de ifade etmişti.

"FED'DEN TOPLAMDA 100 BAZ PUANLIK BİR FAİZ ARTIŞI GÖREBİLİRİZ"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ABD'nin enflasyon verileri ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Bunun yansımaları gelişmekte olan ülkelere, Avrupa'ya, dünyanın tamamına etki edecek. Enerji ve gıda fiyatlarının baskısını dünya olarak hissediyor olacağız. ABD için bu enflasyon oranları en azından 1-1 buçuk yıllık süreç için kalıcı olarak görülüyor. Bundan sonraki süreçte arz kaynaklı bir enflasyon dünya için bir sorun. Diğer taraftan talep kaynaklı bir enflasyon da sorun olmaya başlayacak gibi duruyor. ABD'nin bu verileri ile piyasa mart ayında Fed'den bir faiz artışı bekliyor artık. Temmuz ayına doğru toplamda 100 baz puanlık bir faiz artışı görüyor olabiliriz diye düşünüyorum.