ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7.5 oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...#Ofsayt
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
MSBden FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadırMSB'den 'FETÖ' iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır#Milli Savunma Bakanlığı
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü Nefes kesen anlar...Kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü! Nefes kesen anlar...#ABD
Yerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor İlk kez kullanıldıYerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor! İlk kez kullanıldı#Manisa
Herkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirinHerkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji! Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin#Deepfake
Kolombiyada mucize kurtuluşKolombiya'da mucize kurtuluş! #Kolombiya
Doktorlar yıllarca stres dedi... Gerçek herkesi şoke ettiDoktorlar yıllarca 'stres' dedi... Gerçek herkesi şoke etti!#Yumurtalık Kanseri
Senatörün gafı sosyal medyayı salladıSenatörün gafı sosyal medyayı salladı! #Marjorie Taylor Greene
Kılıçdaroğlunun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeKılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı... “Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...#Erol Köse
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLEREkonomi Haberleri

ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7.5 oldu

#ABD#Enflasyon#Ocak 2022
ABDde yıllık enflasyon yüzde 7.5 oldu

ABD'de yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 7.2 olan beklentileri aşarak yüzde 7.5 seviyesine yükseldi. Böylece enflasyon 40 yıllın zirvesindeki seyrine devam etti.

Haberin Devamı

ABD'de enflasyon 1 yıl içinde yüzde 7.5 yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ülkedeki enflasyonun 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre, ülkedeki enflasyonda 1982'den bu yana görülen en yüksek artış yaşandı.

TÜFE'nin, Ocak ayındaki artışının Aralık ayındaki tahminlere göre yüzde 0.6 daha fazla olduğunun kaydedildiği açıklamada, enflasyon oranını en fazla arttıran faktörler arasında gıda, elektrik ve barınma sektörlerindeki fiyat artışlarının yer aldığı belirtildi. TÜFE'ye göre, gıda endeksinin Aralık ayındaki yüzde 0.5'lik artışın ardından Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı, enerji endeksinin ise Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı belirtildi.

Haberin Devamı

YÜKSEK FAİZ ORANLARI KAPIDA

Ekonomistler, TÜFE artışlarının beklentileri aşmaya devam etmesi halinde, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından daha yüksek faiz oranları getirebileceğini ancak enflasyon baskılarının hafifletilmesi için daha yavaş bir oran artış hızına yol açabileceğini belirtiyor.

FED, faiz artırımlarının temposu ve ölçeğinin verilere bağlı olacağını söyledi. Sıkılaştırmanın hızı konusunda netlik olmamasına rağmen, FED’in Mart ayında faiz oranlarını artırmaya başlaması bekleniyor.

“SÜRPRİZ OLMAYACAK”

Beyaz Saray dün TÜFE açıklamasından önce, en son tüketici fiyatlarının yüksek olabileceği konusunda uyarmıştı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, “Yarının verilerine yüksek bir yıllık enflasyon yansımasını bekliyoruz. Tahmin edildiği gibi enflasyonun yüzde 7'nin üzerinde olması sürpriz olmayacak” demişti. Psaki ancak, enflasyonist artışlarının aydan aya düştüğünü de ifade etmişti.

"FED'DEN TOPLAMDA 100 BAZ PUANLIK BİR FAİZ ARTIŞI GÖREBİLİRİZ"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ABD'nin enflasyon verileri ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Bunun yansımaları gelişmekte olan ülkelere, Avrupa'ya, dünyanın tamamına etki edecek. Enerji ve gıda fiyatlarının baskısını dünya olarak hissediyor olacağız. ABD için bu enflasyon oranları en azından 1-1 buçuk yıllık süreç için kalıcı olarak görülüyor. Bundan sonraki süreçte arz kaynaklı bir enflasyon dünya için bir sorun. Diğer taraftan talep kaynaklı bir enflasyon da sorun olmaya başlayacak gibi duruyor. ABD'nin bu verileri ile piyasa mart ayında Fed'den bir faiz artışı bekliyor artık. Temmuz ayına doğru toplamda 100 baz puanlık bir faiz artışı görüyor olabiliriz diye düşünüyorum.

Gözden Kaçmasın

Ekonomide yeni paket cumartesi günü açıklanacak Altın evden böyle çıkacak...Ekonomide yeni paket cumartesi günü açıklanacak! Altın evden böyle çıkacak...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Enflasyon#Ocak 2022

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT