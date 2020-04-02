Son dakika... ABD'de işsizlik 6.6 milyona ulaştı

ABD'ode işsizlik sigortası başvuruları 28 Mart haftasında beklentilerin iki katına yaklaştı.



İşsizlik sigortası başvuruları 28 Mart haftasında rekor kırdı ve 3 milyon 341 bin artarak 6 milyon 648 bine ulaştı. Bir önceki hafta başvurular 3 milyon 307 bin olarak gerçekleşmişti.



2009 finansal krizinde işsizlik sigortasına başvuruda en yüksek rakam 665 bin olmuştu. 2009 döneminde toplamda 8.7 milyon kişi işini kaybetmişti.