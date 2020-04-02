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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.04.2020 - 15:33,Son Güncelleme:/

Son dakika... ABD'de işsizlik 6.6 milyona ulaştı

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Son dakika... ABD'de işsizlik 6.6 milyona ulaştı
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Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de işini kaybedenlerin sayısı her hafta katlanıyor. Bu hafta işsizlik maaşına başvuru sayısı 6.6 milyon oldu.

ABD'ode işsizlik sigortası başvuruları 28 Mart haftasında beklentilerin iki katına yaklaştı.

İşsizlik sigortası başvuruları 28 Mart haftasında rekor kırdı ve 3 milyon 341 bin artarak 6 milyon 648 bine ulaştı. Bir önceki hafta başvurular 3 milyon 307 bin olarak gerçekleşmişti.

2009 finansal krizinde işsizlik sigortasına başvuruda en yüksek rakam 665 bin olmuştu. 2009 döneminde toplamda 8.7 milyon kişi işini kaybetmişti.

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