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Son dakika... ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Enflasyon#Veri
Son dakika... ABDde enflasyon rakamları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 16:30

ABD'de Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 7,7 olarak gerçekleşti. ABD manşet enflasyonu, eylül ayında yıllık bazda beklentileri aşarak yüzde 8,2 olarak açıklanmıştı. Çekirdek enflasyon, aylık bazda 40 yılın en yükseğine çıkarken; yıllık bazda yüzde 6,6 gelmişti.

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Piyasaların merakla beklediği ABD'ni Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 0,4, yıllık enflasyon yüzde 7,7 oranında gerçekleşti.

ABD'de yıllık 10 tahvil faizi, enflasyon verileri sonrası 16,2 baz puan düşerek yüzde 3,9551 seviyesine geriledi.

ABD'de yıllık 2 tahvil faizi, enflasyon verileri sonrası 20,6 baz puan düşerek yüzde 4,4329 seviyesine geriledi.

Dolar endeksi ABD'de enflasyon verileri sonrası yüzde 0,63 düşerek 109,61 seviyesine geriledi.

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ALTIN FİYATLARI TIRMANIŞA GEÇTİ

enflasyon hızındaki artışın yavaşlamasıyla birlikte, Fed'in faiz artırım patikasında küçük adımlar kullanacağı beklentisi altın fiyatlarını yükseltti. Ons altın yüzde 1,5 oranında primle 1734 dolara, gram altın da yüzde 1,5 oranında yükselişle 1035,8 lira seviyesini gördü.

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#ABD#Enflasyon#Veri

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