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Son dakika... Tarım Kredi marketlerinde 900 üründeki sabit fiyat uygulaması uzatıldı

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#Tarım Kredi#Market#Fiyat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 10:40

Tarım Kredi marketlerindeki, 900 gıda ve temizlik ürününde sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan “Sabit Fiyat” kampanyasına vatandaşların göstermiş olduğu çok yoğun ilgiye karşılık olarak 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

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Düzenlenen kampanya ile marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK’ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 üründe indirim bir ay daha devam edecek.

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#Tarım Kredi#Market#Fiyat

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