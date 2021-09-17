Son dakika... 7 kişiyle geldiler, polisi duyunca kaçtılar! İşte dev borsada yaşananların perde arkası

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İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 2006 yılından bu yana hizmet veren Türkiye’nin ilk ve en büyük çiçek borsası olan S.S. Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi şaibeli olarak yerinden tahliye edilmek istendi. Bir süredir hukuk mücadelesi yürüten kooperatife geçtiğimiz günlerde bazı kişiler tarafından gelinerek kapı kilitleri değiştirilmek istendi. Kilidin değiştirilmesi anında çiçek borsasının ana giriş kapısına İBB ve Kültür A.Ş.’nin logosu olan stickerlar yapıştırıldı. Durumu fark eden çiçek borsası yetkilileri gelen kişilerden kilitlerin değiştirilmesine ilişkin resmi evrak talep etti. Ancak yetkisi olmadan kilit değiştirmeye gelen kişiler resmi evrak gösteremediği gibi çiçek borsası yetkililerinin polis çağırması üzerine birdenbire ortadan kayboldular.

10 DÖNÜM ARSA

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İstanbul Alibeyköy’de İBB’ye ait olan 10 dönüm üzerine kurulu olan çiçek borsasının inşaatına 2005 yılında başlandı. 2006 yılında faaliyete geçen çiçek borsası boş arsa olarak kiraladığı alana soğuk hava depoları, çiçek mezat alanı, çiçek depolama alanı gibi tesis ve teçhizatlar kurdu. 2006 yılında 3 milyon lira bedelle tesis hazır hale getirildi.

İBB’NİN İSKİ’YE OLAN BORCU KONU EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İSKİ’ye olan borcu karşılığında çiçek borsasının bulunduğu dere yatağı ve imar izni olmayan arsanın verilmesi kararlaştırıldığı iddia edildi. İddiaya göre, İSKİ, İBB’ye arsanın boş halde teslim edilmesini talep etti. İSKİ, içindeki kiracıyla uğraşmak istemediğini belirttikten sonra kooperatif yetkilileri İBB’ye giderek arsa üzerinde üst yapı yatırımlarının bulunduğunu ve içinde kiracı olunduğu belirtildi. İBB yetkilileri durumun böyle olduğunu bilmediklerini, İSKİ’ye başka bir yerin verilebileceğini, kirada artış yapılarak faaliyetlere devam edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanda arsa için bir ihale açılırsa ihaleye katılmaları gerektiğini çiçek borsası yetkililerine aktardığı öne sürüldü.

KİRA BORCU BULUNMUYOR

S.S. Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin İBB’ye herhangi bir borcu bulunmazken arsa için ecrimisil bedeli olarak ayda 7492 lira ödeme yapılıyor.

KÜLTÜR A.Ş.’DEN GELDİKLERİNİ SÖYLEDİLER, KİLİT DEĞİŞTİRMEYE KALKTILAR

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S.S. Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Avukatı Mehtap Koçhan, 19 Ağustos 2021 tarihinde Kültür A.Ş.’den geldiğini iddia eden ve arasında çilingirin de bulunduğu 7 kişinin çiçek borsasına izinsiz girdiğini, kapıya asma kilit takılmaya çalışıldığını, kapıya kilit kulplarının yerleştirildiğini iddia etti. Çilingir marifetiyle gerçekleştirilen işlemlerin hepsinin fotoğraflandığını ve videoya alındığını belirten Koçhan “Çalışanlar engel olmaya çalışmışlar ve olmuşlar da. Yetkililer izinsiz işlem yapıldığını bildiği için polis çağırmaya kalkınca, 7 kişi birdenbire ortadan kaybolmuş. Bu kişiler belge gösteremediği için çiçek borsası yerinden polis gelmeden uzaklaşmışlar” dedi.

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FARKLI BAĞLANTILAR VAR

Kültür A.Ş. adına geldiğini iddia eden kişilerin arasında Boğaziçi İstanbul Reklam ve Organizasyon Peyzaj Spor Sanayi ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.’nin yüzde 50’sine sahip olan Betül Arslan’ın eşi olan Salih Arslan’ın da bulunduğu iddia edildi. Salih Arslan’ın eşinden vekalet alarak işlemleri gerçekleştirdiği öne sürüldü. Boğaziçi İstanbul Reklam’ın kalan yüzde 50’sinin yüzde 25’i Nema Bahçe Kültürleri’nin sahibi olan Cüneyd Okul’a diğer yüzde 25’i de Emre Okul ait olduğu Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunuyor. Salih Arslan’ın kilit değiştirmeye gelen 7 kişilik ekibin içinde bulunduğu da iddia edildi.

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CÜNEYD OKUL VE EMRE OKUL’UN AMCASI ESKİ KOOPERATİF BAŞKANI

Şu anda yerinden edilmek istenen S.S. Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin 15 yıl başkanlığını yapan Kemal Okul’un yeğenleri Nema Bahçe Kültürleri’nin de yarısına sahip olduğu öne sürülüyor.

BOĞAZİÇİ İSTANBUL REKLAM’IN ALDIĞI İHALE İPTAL OLDU

Avukat Koçhan Boğaziçi İstanbul Reklam şirketinin, İBB’nin açmış olduğu çiçek durakları ihalesine girip kazandığını ancak sonrasında ihaleye itiraz edildiği için ihalenin İBB Meclisi’ne geri gönderildiğini belirtti.

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Koçhan “Kooperatifimiz birilerine peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Binlerce üyemizin kâr amacı gütmeden satış yaptığı bu alanda hem üreticiler mağdur olacak hem de perakende satış yapacak olan çiçekçiler. İstanbul’un en büyük çiçek borsalarından birine hukuksuzca el konulmak isteniyor. Biz buna karşı hukuk mücadelesini sürdürüyoruz ve yürütmenin durdurulmasına yönelik karar aldık. Bu alan için İBB’nin herhangi bir projesi yok. Kamu yararına bir durum yok. Bu insanların haklarının korunması gerekiyor. Sosyal bir devletten bahsediyorsak bunun korunması gerektiği gibi denetlenmesi de gerekiyor” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZINDAN DESTEK BEKLİYORUZ

S.S. Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Mutlu “Çiçek borsamıza kanunsuzca el konulmak isteniyor. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden üyelerimiz ve üreticilerimiz var. Buraya el konularak çiçek sektörünün tekele dönüştürülmesi amaçlanıyor. Burada hem çiçek üreticileri hem de çiçekçiler zarar görecek. 7500’ü aşkın üretici zarar görmüş olacak. Sadece üreticiler ve çalışanları 7500 kişi. İstanbul’da 6500’e yakın çiçekçi var. Bu çiçekçiler de yüksek fiyattan ürün almaya zorlanacak. Sonuç itibariyle bu alan birilerine peşkeş çekilmek isteniyor. Buna karşı da hukuki mücadelemizi her alanda sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ticaret Bakanlığımızdan da destek bekliyoruz. İstanbul’a büyük bir çiçek borsası kazandırdık. Biz kâr amacı gütmüyoruz” açıklamasında bulundu.

S.S. Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ise mağduriyetin bulunduğunu, kanunsuzca çiçek borsasına el konulmak istendiğini buna karşı duruş sergilediklerini ve işin perde arkasında olanların gün yüzüne çıktığını belirtti.

ÜRETİCİLER MAĞDUR OLACAK

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi ve çiçek üreticisi olan Bayram Başçıl, çiçek sektörünün bu durumdan ağır yara alacağını, sadece üretici ile kalmayacağını, perakendecilerin de büyük zararlar göreceğini söyledi. Başçıl, çiçek kooperatifinin kapanması halinde üreticilerden çiçeklerin ölü fiyata alınacağını, çiçek üreticilerinin de bu işi bırakmanın eşiğine geleceğini kaydetti.

ÇİÇEKÇİLER DE TEPKİLİ

Çiçek borsasından çiçek almaya gelen çiçekçiler, mezatın ortadan kalkmasıyla birlikte fiyatların ne olacağının bilinmediğini, zarar edebileceklerini hatta dükkanlarına kilit vuracak hale gelebileceklerini belirttiler. Ucuza çiçek temin ettikleri çiçek borsasının kapanması halinde bu işin tekele dönüşeceğini ve adil fiyatla ticaret yapamayacaklarını söylediler.