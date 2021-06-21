Son dakika... 66 milyar liralık dev satış iptal oldu! Teklifi beğenmediler

İngiltere'nin büyük perakende zincirlerinden Vm Morrisons'a yapılan satın alma teklifi reddedildi. Vm Morrisons'u satın almak isteyen Clayton, Dubilier&Rice 5.5 milyar sterlin teklifte bulunmuştu. Yaklaşık olarak 66 milyar liralık teklifi reddeden Morrisons yönetim kurulu, fiyatın düşük olduğunu öne sürdü.

HİSSE BAŞINA 2.3 STERLİN

Yatırım şirketi Clayton, Dubilier&Rice, Vm Morrisons için hisse başına 2.3 sterlin teklifte bulunmuştu.

122 YILLIK ŞİRKET

Tesco, Sainsbury's ve Asda'nın ardından en büyük 4'üncü perakende marketi olan Vm Morrisons 122 yıldır İngiltere'de faaliyet gösteriyor. 132 bin çalışanı bulunuyor.

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