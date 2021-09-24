Son dakika... 6 ayda yüzde 1251 kazandırdı! SPK 19 kişiyi yakaladı… İşte 30 milyon liralık cezanın hikayesi

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Sermaye Piyasası Kurulu, piyasa bozucu eylemlere geçit vermiyor. Alınan şikayetler, yapılan incelemeler, olağanüstü fiyat ve miktar hareketleri incelemeye alınıyor.



2020 yılında yapılan bazı işlemleri inceleyen SPK, Niğbaş Niğde Beton hissesinde 19 kişiyi arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle cezalandırdı.



Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5’inci maddesinin a, ç, d ve f bentleri gereğince 19 kişiye toplamda 30 milyon liraya yakın ceza kesildi.



NİĞBAŞ BETON’UN SERMAYESİ 54 MİLYON!



Şirketin hissesinde piyasa bozucu işlem yapan kişiler neredeyse şirketin sermayesi kadar ceza kesildiği ortaya çıktı. Toplam ceza 30 milyon lirayı bulurken Niğbaş Niğde Beton’un sermayesi 54 milyon lira seviyesinde. Şirketin özsermayesi ise 85.7 milyon lira olarak görülüyor. Toplam piyasa değeri de 469.8 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Niğbaş Niğde Beton’un yüzde 53.25’i halka açık durumda ve piyasada 28.7 milyon lot hisse var. En son dönem net zararı ise 1.5 milyon lira oldu.





HİSSE GRAFİĞİNDE ŞOK EDEN YÜKSELİŞ



SPK’nın yapmış olduğu inceleme tarihleri olan 16/07/2020 – 29/07/2020 tarihleri ve 11/09/2020 – 20/10/2020 tarihleri arasında fiyat ve miktar hareketleri oldukça hareketli olduğu görülüyor. Niğbaş Niğde Beton hissesi Nisan 2020 tarihinde 6-7 lira seviyelerinde seyrederken Haziran 2020 tarihinden itibaren herhangi bir neden olmadan kademeli yükselişe başladı. 16 Aralık 2020 tarihinde ise 94.6 lira seviyesine yükseldi. 6 ayda yatırımcısına yüzde 1251 oranında kazanç sağlayan hisse 9 ay sonrasında ise yeniden 10 liranın altında fiyatlarda işlem görmeye başladı.

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30 MİLYON LİRA CEZA ALAN İSİMLER



Bertan ÇOLAK, Özcan KILIÇ, Burak KUTUN, Akın GÜNGÖR, Orhan CERTEL, Ali ÜTEBAY, Abdullah ÖZTÜRK, Batuhan AYKURT, Ömer Faruk KAYA, Emine KIVRAK, Sena KAYA, Ahmet YÖNET, Nilay BAHADIR, Figen BAĞZIBAĞLI, Şahibe YALÇINKAYA, Batuhan KARA, Dzhoshkun Beyzat ALEYDIN, Kamil DÖNMEZ, Serhat ATEŞCİDİR.









İŞTE CEZAYA NEDEN OLAN TEBLİĞ MADDELERİ



Emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemler



MADDE 5 – (1) Tek başına ya da birlikte hareket eden kişiler tarafından borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilen, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, işlem hacimleri, işlem miktarları, işlem oranları, emir miktarları, emir oranları, emir iptal miktarları, emir iptal oranları veya emir gerçekleşme oranları gibi sermaye piyasalarının işleyişi veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili veriler dikkate alındığında önemli veya etkili kabul edilebilecek nitelikte;



a) Alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir değiştirilmesi,



ç) Kendinden kendine veya karşılıklı işlemler gerçekleştirilmesi,



d) Açılış veya kapanış fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler yapılması



f) Fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapılması



ve benzeri işlemler yapılması suretiyle borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozan ya da sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, arz ve talepleri hakkında yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya adil ve dürüst işlem yapılmasını, piyasanın rekabetçi bir ortamda işleyişini ya da fiyatın doğru ve dürüst bir şekilde oluşmasını zorlaştıran ya da engelleyen fiil ve davranışlar piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.