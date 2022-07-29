Son dakika... 5G dönemi başladı... Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

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İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer oldu.

TÜM GSM OPERATÖRLERİ KATILIYOR

Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunuyor.

TEST SÜRECİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA

Test amaçlı faaliyete konulan 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek. İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İstanbul Havalimanı'ndayız. 75 milyon metrekare alanda 10 milyon lira yatırım yaptırılarak 25 milyar euro devlete kira verecek bir proje olmuştur. İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı.

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Rekorlara dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve birincisi olmuştur. İstanbul Havalimanı 5G'li havalimanı oluyor. Havalimanında belirli yerlerde 5G sinyali verilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiye'nin 5G'de geldiği aşamayı göreceğiz. Ülkemizde 5G destekli cihazların düşük seviyede olması, 5G'yi destekleyen cihazların artmasıyla vatandaşların 5G'den faydalanması artacaktır.

"ÖNEMLİ MESAFELER KAT EDİLDİ"

Şu ana kadar çok önemli mesafeler kat edildi. Bu yolu daha büyük adımlarla kat edeceğiz. 5G'ye geçişi hızlandırmak için yatırımlarımızı artıracağız. Bakanlık ve ilgili kuruluşlarımızla gerekli olan desteği bugüne kadar sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Kararlılığı operatörlerin de göstermesi gerekmektedir. 4.5G'nin ilk yatırım döneminde yüzde 1 olan yerlilik oranının yüzde 33'leri geçtiğini görmekteyiz. 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesi de önceliğimizdir. Bundan sonra da sektör paydaşlarımızın görüşlerini alarak en uygun çözümleri gerçekleştireceğiz.

Orta yaş ve üzeri kuşaklar teknolojide Türkiye'nin nereden geçip buraya geldiğini görecekler. Bilişim alanında 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 büyüdük. Fiberi 478 bin kilometreye çıkardık. Sabit geniş hat sayımızı 20 binden 18 milyona ulaştırdık.

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2022 yılı birinci çeyrekte internet kullanım miktarını sabitte yüzde 25, mobilde yüzde 35 oranında artırdık. Türksat 5B'yi hizmete aldık. Genişbant internet hizmeti de sağlıyoruz. Yatırımlarımızla milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. Bu süreçte 68 milyar dolarlık haberleşme yatırımlarını planladık. Kısa vadede mobil genişbant abone yoğunluğunu yüzde 100'e çıkararak her eve internet hizmetini ulaştıracağız.

Gözden Kaçmasın Tanıtım ‘rekor’ getirdi Haberi Görüntüle

"6G ÇALIŞMALARI HIZ KAZANACAK"

6G çalışmalarına önümüzdeki süreçte hız kazandıracağız. Fiber ağ uzunluğumuzu 1 milyon kilometreye çıkararak global açıdan 10 uydu operatörü arasına gireceğiz.

Ülke menfaatlerini gözeterek gereken her çalışmanın gereğini yapmaya devam edeceğiz. Haberleşme altyapısını da devlet aklıyla planlıyor ve kamu-özel sektör işbirlikleriyle hayata geçiriyoruz.

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2023 yılında yapacağımız 5G ihalesinden sonraki süreçte ürünlerin geliştirilmesi için önümüzdeki süreyi de en verimli şekilde kullanacağız.

Burada 5G ile neler yapabileceğimizin önemli örneklerini deneyimleme fırsatı bulacağız. Ülkemizde 2023 yılı itibarıyla bu teknolojiyi yaygınlaştırmak üzere 5G teknolojisinde ciddi atılım yaparak yolumuza devam edeceğiz. GSM operatörleri tarafından 5G özelliklerini deneyimleme imkanı bulacağız.

"NESNELERİN İNTERNETİ"



ALİ TAHA KOÇ - CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ BAŞKANI

Hızlar 10 katı artar, 2015'te ihalesini yaptık. 2020 yılında ilk 5G tasarımları yapıldı. 2 senedir test senaryoları gerçekleşiyor. 10 katı hız artaracak. 5G nesnelerin interneti için yapılmış bir teknoloji. Çok düşük gecikme sayesinde otonom sürüş ve uzaktan ameliyata kadar yapılabilecek.

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Şoförlerimiz evinden oturup otonom şekilde arabalarını kullanabilecekler. Akıllı fabrikalarda çalışmalar devam ediyor. Şu anda vatandaşa dokunan internet hızının artması.

Telefonuzun 5G'ye uyumlu olması gerekiyor. Burası dünyanın buluşma noktası. Türkiye'nin de dışarıya açılan arayüzü olduğu için 5G'nin burada kullanılması çok değerli. 82 ülkede test sürümleri oluyor. Hızlı kapasite artışı oluyor ama kapsama daralması oluyor. Eskiden yaptığınız yatırımların 10 kat hızını alıyorsunuz ama 10 kat yatırım yapılması gerekiyor.

Bu tür teknolojiler birbirini takip eder. Üst üste devam ediyor. Üzerine eklenen kartlarla geçiş yapılacak.