Son dakika... 50 yıllık hayal gerçek oldu! Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde yapımı tamamlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik Köprüsü'nün açılışına canlı bağlantıyla katılarak, bir konuşma yaptı.

Açılışı yapılan Beğendik Köprüsü ve Küçüksu-Hizan-Pervari yollarının ülkeye ve bölgeye hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan, bu eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen kurumları, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik etti.

Köprü ve yolların yapıldığı yerin ülkenin en zor coğrafyalarından biri olduğuna işaret eden Erdoğan, böyle bir coğrafyada yol yapmanın, köprü inşa etmenin sıkıntısını en iyi bizzat projelendirip inşa edenlerin bileceğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanını kara ve demir yollarıyla tünellerle geçitlerle donatırken böylesine zorlu coğrafyaları da ihmal etmediklerini belirten Erdoğan, "Mücadeleden kaçmak yerine tabiatın zorluklarının üstesinden gelmeyi tercih ettik." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde Türkiye'nin 6 bin 100 kilometre olan karayolu uzunluğunu 27 bin 300 kilometreye çıkardıklarını aktaran Erdoğan, "Biliyorduk ki yol medeniyettir, su medeniyettir. Dolayısıyla buna devam etmemiz gerekiyordu. Böylece 72 kilometrelik bir yol ve onun güzergahında yer alan 165 metrelik Beğendik Köprümüz inşa edildi. Yapımı biraz uzunca sürmüş olsa da hamdolsun sonunda bölgemizi ve şehirlerimizi birbirine bağlayan bu mevcut projeyi tamamladık." ifadesini kullandı.

Buranın ülkenin en yüksek köprüsü ünvanını taşımasının ve ortaya çıkan eserin önemine işaret eden Erdoğan, "Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı hem kolaylaştırdık hem de 8 kilometre kısaltarak ekonomimize de katkı sağlamış olduk. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan bu köprünün malzemelerinin tümü de ülkemizde üretilmiştir. İnşallah açılışını yaptığımız yol ve köprü sayesinde bölgemizdeki ticaret ve turizm gelişecek, insanımızın kazanç kapıları çeşitlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle rahmetle yad edilen Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine nakşettiği "Hüner bir şehir bünyad etmektir, reaya kalbin abad eylemektir." sözünün yapılan işi daha da anlamlı hale getirdiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, şehir inşa edeceksen, şehir yapacaksan bu dünyada en büyük hüner inşa ve ihya ederek insanların kalbini kazanmaktır. Biz de 18 yıldır ülkemizin 81 vilayetinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan çevreye kadar her alanda inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Rabb'im bize sağlık ve imkan verdiği müddetçe milletimize hizmet çıtasını sürekli daha yükseğe çıkartarak sürdüreceğiz. Gök kubbede bıraktığımız her hoş sedanın milletimizin kalbinden süzülüp gelen her 'Allah razı olsun' sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz. Her iş gibi ülkeye ve millete hizmet de nasip meselesidir. Bize bu hizmetleri nasip eden Rabbimize hamdediyoruz."

"HAMDOLSUN BAŞARAMADILAR"

Bu kadim toprakların binlerce yıldır insanlığı bağrında yaşattığını, pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Erdoğan, "Yaklaşık bin yıldır bu topraklarda her kökenden, her dilden, her kültürden insanın ortak bir hayali, ortak bir hedefi vardır. Bu hedef hep birlikte güven, huzur, refah içinde kardeşçe yaşamaktır. Millet olarak hepimizin yüreğinde yaşayan bu ortak hedefi terör dahil her yolu deneyerek engellemeye çalıştılarsa da hamdolsun başaramadılar. Malazgirt'ten İznik'e, Edirne'den İstanbul'a uzanan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla günümüze kadar ulaşan istiklal ve istikbal mücadelemiz bir süredir yeni sınamalarla karşı karşıyadır." diye konuştu.

Terörle mücadeleden darbe girişimine kadar uzanan bu sınamaları birer birer başarıyla geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kamadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk. Ekonomimize kurulan tuzakları aldığımız tedbirlerle etkisiz hale getirerek büyüme ve kalkınma yolunda ilerlemeyi sürdürdük. Salgın dönemi bunca yıldır yaptığımız yatırımların kurduğumuz altyapının işlerliğini ve önemini görmemizi sağlamıştır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çaresiz kaldığı krizin üstesinden rahatlıkla gelerek Türkiye'nin gerçek gücünü ve potansiyelini ortaya koyduk. Bu dönemde sadece milletimize en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmakla kalmadık, her alanda süren yatırımları tamamlayıp faaliyete geçirerek asıl gündemimizden de kopmadığımızı gösterdik. Ardı ardına açılışlarını yaptığımız sağlıktan ulaşıma, enerjiden sulamaya kadar her yatırımı geleceğimize tutulmuş birer ışık olarak kabul ediyoruz. Yaktığımız her ışıkla 2023 hedeflerine ulaşma ümidimiz biraz daha artıyor."

"TÜRKİYE'NİN BU KARARLI YÜRÜYÜŞÜ BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

Türkiye'nin bu kararlı yürüyüşünün birilerini rahatsız ettiğini vurgulayar Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerek içeride gerek uluslararası alanda ülkemize yönelik saldırıların artması işte bu rahatsızlığın tezahürüdür. İstiyorlar ki Türkiye eskiden olduğu gibi kendisine sunulanla yetinsin, hakkını aramasın, kimseyle rekabete kalkışmasın. Tabii bunların anlamadıkları, artık o eski Türkiye'nin geride kaldığıdır. Bugün her alanda sahip olduğu güçlü altyapı ile kimseye eyvallah etmeden kendi gündemini belirleyen, kendi önceliklerine göre hareket eden bir Türkiye vardır. Elbette bu mücadelede sürekli yeni tuzaklarla karşılaşıyor, yeri geldiğinde kayıplar da veriyoruz ama asla yılmıyor, yolumuzdan dönmüyoruz. Geçmişte bütün enerjisi ve imkanları iç çekişmelere teksif edilerek çok fırsatlar kaçırması sağlanan bu ülkenin artık aynı oyuna gelmeyeceğini herkesin anlamasını istiyoruz. Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Bunun için ne terör örgütleri ne içine çekilmek istendiğimiz kısır siyasi gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacaktır. Hedeflerimize ulaşana kadar mücadeleye, çalışmaya, üretmeye, inşaya, ihyaya devam edeceğiz."

"TÜRKİYE SÜREKLİ ÇİFTE STANDARTA MARUZ KALIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi egemenlik haklarının kullanımı konusunda da sürekli çifte standarta maruz kaldığını belirtti.

Dünyanın bir ucundan gelip Türkiye sınırlarında operasyon yapmayı kendilerine hak görenlerin Türkiye'nin güvenlik kaygılarını hiçe sayabildiğine değinen Erdoğan, "Bizi sahillerimize hapsedecek ve denize adım atamayacak hale getirecek anlaşmaların peşinde koşanlar Türkiye'nin meşru anlaşmalarına karşı çıkabiliyor." dedi.

Hiçbir kayda değer sağlık altyapısına sahip olmayan ve şeffaflıkla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan ülkelere kapılarını açanların Türkiye'ye yasak koyabildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkenin meşru yönetimini yıkmaya, demokrasimizi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimlerini görmezden gelenler bununla kalmayıp darbecilere kucak da açabiliyor. Kural, kaide, hukuk tanımadan ekonomimizi hedef alanlar dönüp bir de piyasa kurallarını ihlalle suçlayabiliyor. Ülkelerinde İslam düşmanlığı ve yabancılara yönelik saldırılarıları önlemek için adım atmayanların Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmasına saldırabiliyor. İşte tüm bu gelişmeleri, dostlarımızla düşmanlarımızı birbirinden ayırabilmemizi sağlayan birer filtre olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda kimin hangi safta durduğunu gördükçe bundan sonra neyi, nasıl yapmamız gerektiğini de anlıyoruz. Türkiye hangi konuda kendinden taviz vererek uzlaşma yolu aradıysa hepsinde de kaybetmiştir, zararlı çıkmıştır. Buna karşılık hangi konuda ilkeli, kararlı, onurlu duruş sergilemişse evet bedelini ödemiştir ama sonuçta kazanan tarafta yer almıştır."

Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümüne az kaldığını anımsatarak, "Milletimiz birkaç gün sonra 4. yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz gecesi, önüne konan bedel canı da olsa mücadeleden geri durmayacağını, hakkını arayacağını ve alacağını göstermiştir. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi de işte bu kararlılığın bir sonucudur. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Tıpkı Suriye'de tıpkı Libya'da, tıpkı diğer pek çok hususta yaptığımız gibi haklı yolumuzda yürümeyi sürdürecek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasının ardından açılışı gerçekleştiren Erdoğan, eserlerin inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"BÖLGE İNSANIMIZIN HASRETİ SON BULUYOR"

Bakan Karaismailoğlu, Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesinde düzenlenen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de her geçen gün yeni bir projenin vatandaşın hizmetine sunulduğunu belirtti.

Bugün Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nün de yer aldığı Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt yolunun açılışını yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, eskiden Botan Vadisi'nin sarp kayalıkları arasında dolanan keskin virajlı yolların büyük zorluklarla aşıldığını anımsattı.



At sırtında Botan Çayı’nı geçmeye çalışırken akıntıya kapılan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Karaismailoğlu, Beğendik’ten Pervari'ye artık 15 dakikada ulaşılacağını söyledi.

"Bugün bu yolun açılışıyla bir hayal gerçek oluyor ve bölge insanımızın hasreti son buluyor." diyen Karaismailoğlu, hizmet edip, tarih yazmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, İran'dan gelen yük kamyonlarının Irak'a artık 6 yerine 3 saatte ulaşacağını vurgulayarak, "Van'dan Pervari’ye 5 saati bulan seyahat süresi ise 2 saate inecek. Projemizle Van, Şırnak ve Hakkari üzerinden Orta Doğu'ya açılan kapıyı daha da genişletiyor ve tarihi İpekyolu güzergahını yeniden hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

"TEHDİTLERE KULAK ASMADIK"

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yolun yapımı 1970’lerde gündeme gelse de bu projenin yapılmaması için şer odakları ellerinden geleni artlarına koymadı. Bu projede emek veren çalışanları korkutarak vazgeçirmek için sayısız tehdit savurdular. Biz de milletimizden aldığımız güçle yılmadık, tehditlere kulak asmadık. Nihayetinde bugün, bu dev eseri hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"BOTAN ÇAYI GÜLE OYNAYA VE TÜRKÜ SÖYLEYEREK GEÇİLECEK"

"Bu köprü her şeyden önce kalpleri birleştirsin, kalpten kalbe kardeşlik köprüleri kursun diye yapıldı." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, "Allah'ın izniyle, artık korkarak çıkılan yolculuklar tarihe gömülecek. Gözyaşları içinde geçilen Botan Çayı güle oynaya ve türkü söyleyerek geçilecek." dedi.

"BOTAN VADİSİ TURİZM MERKEZİNE DÖNÜŞECEK"

Bakan Adil Karaismailoğlu, 2014'te yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü'nün 210 metre orta açıklığıyla "dengeli konsol" sistemde Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı köprüsü olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Toplam 450 metre uzunluğundaki köprümüz 14 metre genişliğindedir. Köprünün yüksekliği ise 165 metredir. Tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen yerli mühendis ve işçilerinin emeğiyle yapılan Beğendik Köprüsü'nde yüzde 100 yerli malzeme kullanılmıştır. Bu projenin bölgede sağlayacağı ekonomik ivmeyle Botan Vadisi ve Botan Çayı bir turizm merkezine dönüşecek."

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 27 BİN KİLOMETREYİ AŞTI

Türkiye'nin, hayata geçirdiği ulaşım ve altyapı projeleriyle diğer ülkelerle mukayese edilmeyecek seviyelere eriştiğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 27 bin 300 kilometrenin üzerine çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri ise köprülerle aştık. Bu başarıların hepsi insanımızın hayatına dokunan muhteşem eserler olarak tarihte yerini aldı. Artık her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline gelen Türkiye var."

Bakan Karaismailoğlu, açılışın ardından beraberindeki Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile köprüde yürüyerek incelemede bulundu, araç kullandı, ardından Botan Çayı'nın geçtiği vadiye karşı özçekim yaptı.