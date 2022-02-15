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Son dakika... 3600 ek göstergede kritik toplantı yarın yapılacak

#3600 Ek Gösterge#Toplantı#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına yönelik toplantının yarın saat 10.30'da yapılacağını açıkladı.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge sürecinde yarın kritik bir gün. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına yönelik toplantının yarın saat 10.30'da yapılacağını duyuruldu.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin pazar günü konu ile ilgili açıklama yapmıştı. 3600 ek göstergeyi haftanın içerisinde bir gün Memur-Sen ile müzakere edeceklerini açıklayan Bilgin, 3600’ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözetecek bir şekilde düzenleyeceklerini belirterek, “Bizim ağırlıklı olarak sosyal politika tedbirlerini, sosyal politika uygulamalarını yaygınlaştırmamız lazım. Elbette de bu sürecin başka problemleri var ama çok şükür biz özellikle toplu sözleşmelerimizde, Asgari Ücret belirlenmesinde, memur ücretlerinin, emeklilerin ücretlerinin düzenlenmesinde bu konuda Türkiye imkanlarını sonuna kadar zorlamıştır. Yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu dönemde, biz 6 aylık zammı yüzde 31 olarak verdik. Önümüzdeki Temmuz’da da yeniden toplu sözleşme, enflasyon farkı ve sosyal refah farkını dikkate alan çalışmaları yapacağız. Yaptığımız toplu sözleşmede çok önemli bir başka şeyi kayıt altına aldık. Önümüzdeki hafta da toplantısını yapacağız, 3600 meselesinin. Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600’ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz” diye konuşmuştu.

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#3600 Ek Gösterge#Toplantı#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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