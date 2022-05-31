Son dakika... 3600 ek göstergede gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

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Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.

TRT Haber'in haberine göre, 3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.

2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.

Son görüşmelerin ardından 3600 ek göstergede çalışma tamamlandı. Hazırlanan taslak çalışması bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.