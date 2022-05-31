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Son dakika... 3600 ek göstergede gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

#3600#Ek Gösterge#Memur
Son dakika... 3600 ek göstergede gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanda

3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplantı yapıldı. İkisi geniş biri dar olmak üzere kapsamlı olmak üzere üç alternatif değerlendirildi. Hazırlanan taslağın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

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Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.

TRT Haber'in haberine göre, 3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.

2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.

Son görüşmelerin ardından 3600 ek göstergede çalışma tamamlandı. Hazırlanan taslak çalışması bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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#3600#Ek Gösterge#Memur

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