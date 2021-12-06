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Son dakika... 3600 ek gösterge ve memur maaşlarına düzeltme müjdesi

#3600#Ek Gösterge#Memur
Son dakika... 3600 ek gösterge ve memur maaşlarına düzeltme müjdesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız." dedi. Yalçın, ocak ayında kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacağını söyleyerek, "Ocakta maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol yapılacak" ifadelerini kullandı.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Görüşme sonrası milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren iki haber geldi.

MAAŞLARA DÜZELTME GELİYOR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın görüşme sonrası, tüm kamu görevlilerinin maaşlarında düzeltmeye gidileceğini açıkladı. Yalçın, düzenlemenin ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde olacağını söyledi.

Son dakika... 3600 ek gösterge ve memur maaşlarına düzeltme müjdesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık." açıklamasında bulundu.

3600 EK GÖSTERGE KOMİSYONU KURULUYOR

Görüşmede ele alınan bir diğer önemli başlık ise 3600 ek gösterge konusuydu. Bu konu hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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