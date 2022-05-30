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Son dakika... 3600 ek gösterge düzenlemesi bitti

#3600 Ek Gösterge#Düzenleme#Son Durum
Son dakika... 3600 ek gösterge düzenlemesi bitti

3600 ek gösterge düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak.

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3600 ek gösterge düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak.

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, şu bilgileri paylaştı:

"3600 ek gösterge çalışmasının üzerinde uzun süredir üzerinde çalışıyordu. Çalışmanın tamamlandığını söylemek mümkün. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduktan sonra TBMM’ye gönderilmesini bekliyoruz.

Çalışmanın ilk toplantısı 16 Şubat’ta, ikinci toplantı ise 16 Mart’ta gerçekleşmişti. Art arda toplantıların ardından Bakan Bilgin taraflardan bilgi almıştı.

Tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise mayıs ayını işaret etmişti. Bu ay içinde geleceğini belirtmişti. Bu hafta bir görüşmenin olması bekleniyordu. Ancak 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlandığını söylemek mümkün. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Revize gerekirse yapılacak yoksa TBMM’ye sevk edilecek.

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Meclis’teki çalışmanın ardında 3600 Ek gösterge çalışmasının kanunlaşarak yasalaşması bekleniyor."

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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#3600 Ek Gösterge#Düzenleme#Son Durum

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