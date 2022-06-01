Son dakika... 3600 ek gösterge bütçe çalışması bitti! İşte faydalanacak meslek grupları

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Kamu çalışanları için bütçe çalışması gerçekleştirildi. Buna göre polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları 3600 ek gösterge kapsamına alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi" dedi. Çalışma ve Hazine Bakanları saat 14:00'te 3600 ek gösterge çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

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