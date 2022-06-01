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Son dakika... 3600 ek gösterge bütçe çalışması bitti! İşte faydalanacak meslek grupları

#3600#Ek Gösterge#Polis
Son dakika... 3600 ek gösterge bütçe çalışması bitti İşte faydalanacak meslek grupları

3600 ek göstergede kamu çalışanlarının ferahını artırmak için bütçe çalışması yapıldı. Çalışma polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarını kapsayacak. Çalışma ve Hazine Bakanları saat 14:00'te 3600 ek gösterge çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Kamu çalışanları için bütçe çalışması gerçekleştirildi. Buna göre polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları 3600 ek gösterge kapsamına alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi" dedi. Çalışma ve Hazine Bakanları saat 14:00'te 3600 ek gösterge çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

Ayrıntılar geliyor...

3600 ek gösterge bütçe çalışması bitti
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#3600#Ek Gösterge#Polis

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