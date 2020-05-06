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Ekonomi
Haber Giriş: 06.05.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Son dakika... 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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Son dakika... 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Bakan Selçuk, “Covid 19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid 19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

“BEDELİ KARŞILANAN YURTİÇİ İLAÇ SAYISI 8.594’E ULAŞTI”

SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, “Covid19, Kanser ve Parkinson gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8.594’e ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

1 COVİD-19, 4 KANSER VE 7 PARKİNSON İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNE EKLENDİ

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ve bir de COVID-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan “oseltamivir” etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor.

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