Son dakika... 208 firmaya 6.8 milyon lira ceza kesildi

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, son dÃ¶nemde vatandaÅŸlardan fahiÅŸ fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸikayet baÅŸvurularÄ± Ã¼zerine TÃ¼rkiye genelindeÂ baÅŸta gÄ±da ve temel tÃ¼ketim Ã¼rÃ¼nlerinde olmak Ã¼zere saha denetimleriniÂ artÄ±rdÄ±.



AÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:

"Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼keticinin KorunmasÄ± ve Piyasa GÃ¶zetimi ve Ä°Ã§ Ticaret Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ile Ticaret Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleriÂ koordinasyonundaÂ marketler, pazar yerleri ve toptancÄ±larda arz-talepÂ dengesiyle uyuÅŸmayan fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n tespiti amacÄ±yla 81 ildeÂ denetimler gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir.Â



Denetimler sonucu normalin Ã¼zerinde fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± gÃ¶zlemlenenÂ Ã¼rÃ¼nler tespit edilerek, HaksÄ±z Fiyat DeÄŸerlendirme Kurulu tarafÄ±ndanÂ incelemeye alÄ±nan firmalardan savunmalarÄ± alÄ±nmaktadÄ±r. HaksÄ±z fiyatÂ artÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen firmalara 10 bin TLâ€™den 100 bin TLâ€™ye,Â stokÃ§uluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TLâ€™den 500 bin TLâ€™yeÂ varan idari para cezasÄ± uygulanmaktadÄ±r.



Ã–te yandan Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde Adalet, Hazine veÂ Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±klarÄ± ve TOBBÂ ile TESK temsilcileriyle Ã¼retici ve tÃ¼ketici Ã¶rgÃ¼tleri ve perakendeÂ sektÃ¶rÃ¼ temsilcilerinden oluÅŸan HaksÄ±z Fiyat DeÄŸerlendirme KuruluÂ bugÃ¼ne kadar, sonuncusu 15 Ekim 2020 tarihinde olmak Ã¼zere, toplam 8Â toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir.



AyrÄ±ca, haksÄ±z fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik Ticaret Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleriÂ ve Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 33 farklÄ± ilde toplamdaÂ yaklaÅŸÄ±k 1500 firma denetlenmiÅŸ ve sÃ¶z konusu denetimlere iliÅŸkinÂ raporlar da HaksÄ±z Fiyat DeÄŸerlendirme Kurulu SekretaryasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten

Ä°Ã§ Ticaret Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne iletilmiÅŸtir.Â



HaksÄ±z Fiyat DeÄŸerlendirme Kuruluâ€™nun oluÅŸturulduÄŸu 17 NisanÂ tarihinden itibaren Ticaret Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri, Reklam Kurulu, CÄ°MER, E-Devlet ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesi Ã¼zerinden toplam 1625 adetÂ baÅŸvuru Kurula intikal etmiÅŸtir.



FahiÅŸ fiyat artÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin olarak Kurula intikal edenÂ ÅŸikayetlerin baÅŸÄ±ndaÂ sebze ve meyveler ile temel gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri,Â cerrahi maske, el dezenfektanÄ± vb. koruyucu saÄŸlÄ±k Ã¼rÃ¼nleri, Ã§eÅŸitliÂ temizlik ve hijyen Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik baÅŸvurular gelmiÅŸtir.



DiÄŸer taraftan sebze ve meyvelerde yaÅŸanan fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±nÂ tespiti amacÄ±yla BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca toptancÄ± hallerinde reâ€™sen baÅŸlatÄ±lanÂ denetimler kapsamÄ±nda Hal KayÄ±t Sistemine (HKS) bildirimlerinde alÄ±ÅŸÂ ve satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± arasÄ±nda fahiÅŸ farklar bulunduÄŸu tespit edilenÂ firmalardan da savunmalarÄ± istenilmiÅŸtir.



HAKSIZ FÄ°YAT DEÄžERLENDÄ°RME KURULUNDAN 208 FÄ°RMAYA 6,9 MÄ°LYON TL CEZA



Gerek gelen ÅŸikayetler gerekse HaksÄ±z Fiyat DeÄŸerlendirme Kurulunca reâ€™sen yapÄ±lan incelemeler kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadarki sÃ¼reÃ§Â iÃ§erisinde 1861 dosya karara baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.



Bu kapsamda Kurul tarafÄ±ndan fahiÅŸ fiyat artÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespitÂ edilen 208 firmaya toplam 6.870.000 TL idari para cezasÄ± uygulanmasÄ±Â kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

Ä°dari yaptÄ±rÄ±ma konu uygulamalarÄ±n, 166â€™sÄ±nÄ±n toptan sebze veÂ meyve, 20â€™sinin temel gÄ±da Ã¼rÃ¼nÃ¼ ve diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerle ilgili olduÄŸuÂ gÃ¶rÃ¼lmektedir.

Ã–te yandan 788 baÅŸvurunun incelemesi ve savunma sÃ¼reci devamÂ etmektedir.



REKLAM KURULUNUN DENETÄ°MLERÄ° DE HIZ KESMEDÄ°



DiÄŸer taraftan Ã¼rÃ¼nlerin fiyatlarÄ±ndaki haksÄ±z artÄ±ÅŸlar veÂ COVID-19 salgÄ±nÄ± kapsamÄ±nda Reklam Kurulunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len denetimler neticesinde 303 firma/ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda toplam 13,3 milyon TL idari paraÂ cezasÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r.



BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ticaret Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan 2020 yÄ±lÄ± ilk 8 ayÂ itibariyle fiyat etiketi dÃ¼zenlemeleri kapsamÄ±nda 16 bin 936 firma denetlenmiÅŸ, aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 2 bin 997 Ã¼rÃ¼n etiketi iÃ§in 1,2Â milyon TL tutarÄ±nda para cezasÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r.



Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak, gerek reâ€™sen gerekse vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±nÂ ÅŸikayetleri Ã¼zerine fahiÅŸ fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± ile stokÃ§uluk eylemlerininÂ yakÄ±ndan takibi amacÄ±yla denetimler tÃ¼m TÃ¼rkiye genelinde hÄ±z kesmedenÂ devam edecek ve bu tÃ¼r uygulamalara geÃ§it verilmeyecektir."