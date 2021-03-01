Son dakika... 2020 yılı büyüme rakamları açıklandı

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 arttı.



Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu.



KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2020 YILINDA 60 537 TL OLDU



2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 537 TL, ABD doları cinsinden 8 599 olarak hesaplandı.



FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2020 YILINDA %21,4 ARTTI



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %13,7, tarım sektörü %4,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,6, diğer hizmet faaliyetleri %2,5 ve sanayi %2,0 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,2, hizmetler %4,3, inşaat sektörü ise %3,5 azaldı.

GSYH 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %5,9 ARTTI



GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 arttı.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ, BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE %1,7 ARTTI.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı.

GSYH 2020 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 524 MİLYAR 788 MİLYON TL OLDU



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,2 artarak 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 191 milyar 633 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında %3,2 arttı



Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,2 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %56,4 oldu.



HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %8,2 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %8,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %6,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %10,3 arttı.



MAL VE HİZMET İTHALATI 2020 YILINDA %7,4 ARTTI, İHRACATI İSE %15,4 AZALDI



2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ithalatı %7,4 arttı, ihracatı ise %15,4 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak aynı kalırken ithalatı ise %2,5 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2020 YILINDA %9,6 ARTTI



İşgücü ödemeleri 2020 yılında %9,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir %20,2 arttı. İşgücü ödemeleri, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,2, net işletme artığı/karma gelir %32,0 arttı.



2020 YILINDA İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %33,0 OLDU



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %34,8 iken bu oran 2020 yılında %33,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,5'ten %49,4'e yükseldi.

PROF. DR. SEFER ŞENER: BİRÇOK KURULUŞ POZİTİFE ÇEVİRMİŞTİ

IMF eksi 5,5'luk bir büyüme ön görüyordu. Gelen rakamlar bizim de beklediğimiz tarzda pozitif. Büyümenin hangi kademelerden kaynaklandığı önemli bizim için. Hizmet alanındaki büyümenin daha düşük olduğu görülüyor. Sanayi ve tarım büyümesine göre. Sanayinin payı da pozitife dönmüş durumda. Büyümeyle ilgili 2021'e yansıyacak unsur sadece hizmet sektörü. Alınacak tedbirlerle IMF'in tahmin ettiği gibi ki hatırlıyorum birçok büyük banka yurt dışında Türkiye'nin büyüme rakamlarını pozitife çevirmişti.

Özellikle büyümenin yansıdığı alan istihdam. Siz pozitif büyüyünce istihdamın artması demek. Bu gelirin de artması demek. Türkiye'nin 2021'de yüzde 4'ün üzerinde büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Hane halkının da bu durum yüzde 4'ün üzerinde büyümesi demek. İstihdam alanında daha çok hissediliyor. Yukarı yönlü kişisel gelir bazında ise 2021'de 2020'ye göre yüzde 4 daha yüksek satın alma gücü dönemine giriyoruz. En önemlisi istihdama yansıması istihdama yansırsa enflasyonu da etki eder. Banka notlarını da Fitch yükseltti. Türkiye notunun yükseltileceğini de konuşmuştuk. Bir hafta geçmeden geldi.