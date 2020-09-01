Son dakika... 1976 yılında yapılmıştı! Terk edildi, şimdi satışta...

1 Aralık 1976'da yapımı gerçekleştirilen geminin boyu 58,53 metre eni ise 10,36 metre. İhaleyle satılacak olan Ro/Yük gemisi 3,43 metre derinliğinde ve 497 gross tonilatoluk, yaklaşık 404 ton boş ağırlığına (Lightship) sahip.

Türk bayraklı gemi, DERİN DENİZ-İ isimli ve Şile Balıkçı Barınağı içerisinde terk edilmiş halde bulunuyor.

17 EYLÜL'DE SATIŞA ÇIKIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale şartnamesi ve ihale dökümanına ulaşmak mümkün. 342 bin TL'lik geminin ihalesi 17 Eylül tarihinde saat 15.00'de açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

İhaleye Katılabilmek için;

Tüzel kişiliğin; vergi numarası, iletişim (telefon, gsm, mail, faks) ve adres bilgileri ile gerektiğinde iade edilecek olan tutarlar için tüzel kişilik adına kayıtlı banka IBAN numaralarını belirtir yazılı beyanın,

İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,

Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,

Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

Tüzel kişiliği temsil edenin noter tasdikli imza sirküleri örneği,

İhaleye vekaleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

Vergi Levhasının fotokopisinden (Aslı, iade edilmek üzere ibraz edilecektir) oluşan dosyanın eksiksiz olarak 17.09.2020 tarihinde saat 11:00’a kadar Şile Liman Başkanlığına (adres yukarıda) teslim edilecek.