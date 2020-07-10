Son dakika... 18 yaş altına uçakla seyahat müjdesi
18 yaş ve altı gençler uçaklarda veli ya da vasi ile seyahat etme zorunluluğu kalktı.
18 Yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi:
"18 yaş altı gençler!
Bugün güzel haber sizin için.
Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.
Ver elini memleket!
Ver elini tatil!
Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz."
Ekşi'nin tweeti şöyle:
18 yaş altı #gençler!— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) July 10, 2020
Bugün güzel haber sizin için.
Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.
Ver elini memleket!
Ver elini tatil!
Ama lütfen 😷 maskeniz ile beraber seyahat ediniz. 😊
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