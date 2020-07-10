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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.07.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Son dakika... 18 yaş altına uçakla seyahat müjdesi

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Son dakika... 18 yaş altına uçakla seyahat müjdesi
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18 yaş ve altı gençler uçaklarda veli ya da vasi ile seyahat etme zorunluluğu kalktı.

18 Yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"18 yaş altı gençler!

Bugün güzel haber sizin için.

Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.

Ver elini memleket!

Ver elini tatil!

Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz."

Ekşi'nin tweeti şöyle:

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