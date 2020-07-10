Son dakika... 18 yaş altına uçakla seyahat müjdesi

18 Yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi:



"18 yaş altı gençler!



Bugün güzel haber sizin için.



Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.



Ver elini memleket!



Ver elini tatil!



Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz."

Ekşi'nin tweeti şöyle:



