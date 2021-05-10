Son dakika... 18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi TBMM'ye sunuldu

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

DAHA ÖNCEDEN KİMLER KATILABİLİYORDU?

Fiil ehliyetine sahip herkes BES'e katılabilir. Türk Medeni Kanunu'na göre ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan 18 yaşını doldurmuş kişilerin fiil ehliyeti vardır.

İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

Sistemden 3 yılda ayrılma durumunda devlet katkısı tutarının tamamı kesilir. Yani herhangi bir katkı payı alınamaz. 3 ile 6 yıl arasında sistemden ayrılma durumunda hesaptaki devlet katkısı tutarının %15'i alınırken yüzde 85'i kesilir. 6 ile 10 yol aralığında ise alınacak olan devlet katkısı tutarı yüzde 35'tir. 10 yıl tamamlanıldığında ise devlet katkı payının yüzde 60'ını, emekliliğe hak kazanıldığı zaman ise devlet katkısının tamamı alınabilir.

Bireysel emeklilik iptalinde para iadesi ortalama 15 iş gününde yani toplamda 19-20 günde yapılıyor. Sistemde en az 10 yıl kaldığınızda ve 56 yaşınızı doldurduğunuzda Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olabilirsiniz.

BES YAPTIRMAYANIN CEZASI NEDİR?

Bakanlık tarafından, işverene bağlı her bir çalışan için, ilgili çalışanın sisteme dahil edilmediği ay sayısı kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Kanuna göre bu ceza çalışan başına her ay için 100 Tl olarak belirlenmiştir.

ÜST LİMİT VAR MI?

Katılımcının seçmiş olduğu plana göre tutar değişebilir, ödemelerin üst bir limiti bulunmamaktadır.

ÖDEMELERE ARA VERİLEBİLİR Mİ?

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir, vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

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