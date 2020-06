Son dakika... 1 milyonuncu konutun anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin ülkenin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettiğini belirterek "Bugün TOKİ'mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz." dedi.



Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Konya Projeleri Tanıtım Programı"nda, Türkiye'nin son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlığa, ticaretten sanata, ekonomiden ulaşıma, çevre ve şehircilik gibi pek çok alana dair tarihi adımlar attığını söyledi. Türkiye'nin bu adımlarla 18 yıl öncesinden çok daha güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Kurum, "Daha güçlü bir Türkiye için çok daha güçlü şehirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tüm gayretlerimiz de şehirlerimizi çok daha güçlü kılmak, 2023'e, 2053'e, 2071'e hazırlamaktır. İşte bu yüzden, 'Güçlü Şehirler, Güçlü Türkiye' diyoruz." ifadesini kullandı.

Valilerle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle ve vatandaşlarla şehirlerin geleceğini istişare etmek amacıyla bugüne dek 70'den fazla ili ziyaret ettiğini hatırlatan Kurum, Konya'ya da müjdelerle geldiğini dile getirdi. Kurum, 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçelerini hizmete sunacaklarını hatırlatarak şunları kaydetti:



"Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle iki ayrı açılış töreniyle 23 millet bahçemizi aziz milletimizin hizmetine sunduk. 200'den fazla projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Konya'da Sultan Alaaddin ve Ulu Hakan Abdulhamit Han'la başlayan millet bahçesi geleneğimizi 11 yeni millet bahçesiyle yine Konya'mızda sürdürüyoruz. Meram'da 900 bin metrekarelik alanı kapsayan Millet Bahçesi'nin açılışını 2018'de Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Şu anda, Konya eski stat yerinde, 108 bin metrekarelik alanda Meram 2. Etap Millet Bahçesi'ni yapıyoruz. Bu millet bahçemizde havuz, tematik bahçeler ve piknik alanları yer alacak."



"EKOLOJİK KORİDORLARIN EN ÖNEMLİ ULAŞIM AĞI BİSİKLET VE YEŞİL YÜRÜYÜŞ YOLLARI OLACAK"



Yine aynı alanda bin metrekarelik millet kıraathanesi, 2 bin metre bisiklet yolu ve 4 bin 500 metre yürüyüş yolu yapacaklarını bildiren Kurum, bu millet bahçesi içinde tarihi kimliğine yakışır bir camiyi de Konya'ya kazandıracaklarını aktardı. Şehirdeki tüm millet bahçeleri tamamladığında Konya'ya 2 milyon metrekareden fazla yeşil alanın kazandırılmış olacağını belirten Kurum, ülkedeki millet bahçelerinin aynı zamanda 22 ilde başlattıkları ekolojik koridorlar için de birer köprü vazifesi göreceğine işaret etti. Konya'da da ekolojik koridor içerisinde Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Meke Gölü, Acı Göl, Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı ile Ihlara Vadisi ve Kapadokya Bölgesi'nin bulunduğunu anlatan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele edilen süreçte bu ekolojik koridorların şehirlere nefes aldıracağını vurguladı.



Ekolojik koridorların en önemli ulaşım ağının ise bisiklet ve yeşil yürüyüş yolları olacağına dikkati çeken Kurum, "Ülke genelinde 4 bin kilometre bisiklet yolu yapma projemiz var. Konya'nın da içerisinde olduğu bin 700 kilometrelik bisiklet yolu yapımını başlattık." diye konuştu.



Çevre ve doğa yatırımlarının yanında sosyal konut çalışmalarına da hızla devam ettiklerini anımsatan Kurum, "TOKİ'mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ'mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz." ifadesini kullandı.



Konya'da 7 projede toplam 2 bin 396 konutun inşaatını büyük oranda 2021 yılında tamamlayacaklarını dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Konya'da 4 bin 53 yeni konutu inşa edeceklerinin müjdesini verdi.



81 İLDE 81 TARİHİ KENT MERKEZİ



Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne dek 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını belirten Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" diyerek hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek ve ülkeyi depremlere hazır hale getirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.



Depremden kaçılamayacağına ama şehirlerin depreme hazırlıklı hale getirilebileceğine işaret eden Kurum, "Vatandaşımızı karşımıza alarak değil, vatandaşımızla beraber bu dönüşüm sürecini inşallah başarıyla tamamladığımızda, 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımıza yeşilin, sosyal alanların bol olduğu, afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız. Kentsel dönüşümü gerçekleştirirken aynı zamanda tarihimize sahip çıkacağız. 81 ilimizde tarihi kent merkezlerimizi gün yüzüne çıkartıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Konya'ya yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sahibata Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalarımıza başladık. Şimdi buradan ilk kez açıklıyorum, 116 dükkan ve 182 iş yeri inşaatının ihalesini önümüzdeki pazartesi yapıyoruz. Hızlıca da temellerimizi atıyoruz. Obrukhan, Zazadin Kervansarayı, Yukarı Hamam ve Eski Gazi İlkokulu restorasyon çalışmaları için belediyelerimize 23 milyon lira hibe desteği sağladık. Tarihi değerlerimizi korumanın yanı sıra doğal alanlarımızı da göllerimizi de koruyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte Beyşehir Gölü'müzü temizlemek için harekete geçtik. Bilim adamlarımızın desteğiyle çalışmalarımıza başladık. İnşallah 2021 yılında Beyşehir Gölü'müzü tamamen temizlemiş olacağız. Bunun yanı sıra uluslararası finans kaynaklarıyla yatırım bedeli 1 milyar 280 milyon lira olan altyapı projelerini 2020 yılı içinde başlatacağız."



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, insan merkezli, yaşayan ve yaşatan şehirler inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, genci demeden, herkesin hayatına dokunacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini belirtti. Kovid-19'la mücadele sürecinde de projelerin hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Usta, "Hedefimiz insanımıza hizmet etmek, insanımızı en iyi şekilde yaşatmak. Bu başarıların devamı için inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yatırımlarımız tüm hızıyla hiçbir aksama olmadan devam ediyor. Çalışmalarda emeği olan herkese şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.



Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da birer konuşma yaparak projelerin hayırlı olmasını diledi.