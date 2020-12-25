Son dakika... 1.2 milyon esnafa destek ve hibe verilecek! İşte destekten yararlanacakların listesi

Koronavirüs salgınından etkilenen basit usulde vergilendirilen 1.2 milyon esnafa "gelir kaybı ve kira desteğinin" ayrıntıları netleşti. Buna göre, küçük esnafa aylık bin lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği verilecek. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, işyerleri kira olan büyükşehirdeki esnafa üç ayda toplam 2 bin 250 lira, diğer yerlerdekilere de toplamda bin 500 lira kira desteği ödenecek. Program kapsamında yapılacak 5 milyar lira tutarındaki destek ödemeleri Ocak, Şubat ve Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlayacağını açıkladı.

KİRA İÇİN AYLIK 1.3 MİLYAR TL

Aylık 432 milyon lira toplamda da 1.3 milyar liralık kira desteği sağlanacak. Gelir kaybı desteği ile birlikte esnafa verilen destek 5 milyar liraya yaklaşacak. Ticaret Bakanlığı'nın Kovid-19 nedeniyle verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ dün yürürlüğe girdi. Bakan Pekcan, "Esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyor çalışmaları yürütüyoruz.

BAŞVURULAR E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

En büyük destek paketlerinden biri olarak kayıtlara geçecek olan düzenlemeye ilişkin diğer ayrıntı ise E-devlet üzerinde yapılacak destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için Bakanlık birimlerimiz ve bu süreçteki Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dahil olmak üzere tüm iş ortaklarımız gerekli teknik altyapıyı tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

10 BAŞLIKTA KİMLER, NASIL YARARLANACAK?

1-İKİ AYRI DESTEK VERİLİYOR: Gelir kaybı ve kira desteği hibe şeklinde olacak. Destekler 2021 yılının ocak, şubat ve mart aylarını kapsayacak.

2-GELİR KAYBI İÇİN 3 BİN LİRA: Gelir kaybı desteği, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık bin lira olmak üzere 3 bin lira olacak.

3-KİRA YARDIMI NE KADAR? Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri işyerlerinin kiraysa, büyükşehirlerde aylık 750 lira olmak üzere üç ayda toplam 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam bin 500 lira kira desteği alacak. İşyeri kira bedeli kira desteği tutarının altındaysa, işyeri kira tutarı kadar destek ödenecek.

4-MÜKELLEF OLMAK GEREK: Destekten yararlanabilmek için 14 Aralık'tan önce (bu tarih de dâhil) vergi mükellefi olmak gerekiyor. Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

5- TANIM DEĞİŞMEMELİ: Programa başvurabilecek esnaf ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce bakanlık internet sitesinden duyurulacak.

Ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Duyuru sonrası ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.

6-BAŞVURU TEK İŞYERİ İÇİN: Birden fazla işyeri olanlar da sadece bir işyeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

7- BAŞKA DESTEKTEN FAYDALANMAK ENGEL DEĞİL: Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Faal olmadığı anlaşılırsa ödeme yapılmayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu programdan faydalanılmasına engel değil.

8-TAŞRA TEŞKİLATINA YETKİ: Bakanlık, programın uygulanmasında; başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurumlar ile bunların taşra teşkilatına yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov. tr internet adresi üzerinden yapılacak.

9- KİRA BEYAN EDİLECEK: Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu işyerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve işyerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek.

10-BANKA HESABINA YATACAK: Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere bakanlık tarafından belirlenecek. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne itiraz edilebilecek. Destekler banka hesaplarına yatacak.

İŞTE DESTEKTEN YARARLANACAK ESNAF GRUPLARI

Ticaret Bakanlığı destek verilecek 133 ekonomik faaliyet listesini yayımladı. Buna göre, kantinciler, kuaförler, berberler, güzellik salonları işletenler, karayolu ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiyeciler, taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapanlar, pazarcılar desteklerden faydalanacak. Pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, lahmacuncu, pideci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi, hamburger, sandviç ve simitçiler ile oturacak yeri olan "fast food" satış yerleri de listede yer aldı. Çiçekçi, kamp alanları, bilardo ve oyun salonları, eğlence parkları, çorbacı ve işkembeciler, kaplıca, hamam, sauna hizmeti sunanlar vb...

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL KOŞULLARI

Destekten taksi, dolmuş, servisçi, pazarcı, lokantacı gibi basit usule tabi küçük esnaf yararlanacak. Basit usule tabi olmanın genel şartları şöyle; kendi işinde bilfiil çalışmak ve bulunmak gerekiyor.

Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil iş başında bulunmasına bakılmıyor.