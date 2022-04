Son dakika... Bakan Nebati'den önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

İstanbul Ticaret Odası bir zamanlar ter döktüğüm, 640 bini aşan dünyanın en büyük, en köklü ticaret odalarından biri. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz tüm atılımlarla küresel ekonomi ve dünya siyasetindeki etkinliğimizi hissedilir oranda artırmamızda bu odanın katkısı vardır. Bugün güllük gülistanlık dünyayla karşı karşıya olmadığımızı biliyoruz. Küresel ölçekte yaşanan sorunların farklı şekillerde ülkemize yansıdığını biliyoruz. Tüm bu sorunların bizim için türlü fırsat ve imkanlar barındığını görecek ferasete sahibiz.

Biz problemleri yok saymıyoruz. Halının altına süpürme niyetimiz yok. Kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Stratejik hamleler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kötümserler karamsarlık borazanını öttürmeye devam etsinler. Bizim iyimserliğimiz onlara da yeter. Bizim özgüvenimizin altı kesinlikle boş değil. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yolumuzdan hedefimizden sapmayız.

Dünya Bankası ve IMF toplantıları için Washington'daydık. Çok yoğun toplantılar serisini gerçekleştirdik ve evimize döndük. Konuşulan şeyler aynı şeyler. Bugün küresel ekonominin dalgalı seyrettiği dönemden geçiyoruz. Dünya salgının oluşturduğu ekonomik tahribatı onarmaya çalışırken enflasyon küresel problem olarak ortaya çıktı. Her oturumun en önemli maddesi enflasyondu. Tüm dünyada bunu konuşacağız. Enerji ve gıda olmak üzere artışlar oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ekonomideki büyüme tahminlerini yüzde 1 oranında düşürmüş yöne doğru kaydı. BM, 2022 büyüme tahminlerini 3,6'dan 2,6'ya düşürdüğünü açıkladı.

Merkez bankalarının para politikasında sıkılaştırmaya girmesi bu durum gelişen ekonomilerde borçlanma maliyetlerini artırıyor. Savaş ve tedarik zinciri kaynaklı arz yönlü baskılar ve yavaşlayan küresel büyüme ülkelerin risk primi artmasına tezatına sebep oluyor. Savaş Rusya ve Ukrayna'ya ihracatımızı olumsuz etkilemiş oluyor. Dolayısıyla etkisi sınırlı. Her ay her yıl inşallah ihracatımızdaki rekorları açıklamaya devam edeceğiz. Türkiye olarak ihracata sağlamış olduğumuz pazar ve alternatifler üretmekte, yeni modeller geliştirmekte ve bu sayede güçlüklerden kurtulmuş oluyoruz. En yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılında yüzde 73.5 seviyesinde, bu yılın mart ayının yıllıklandırılmış oranı yüzde 98.2 seviyesine geliyor. Enerji hariç ihracat-ithalat dengelenmiş durumda. Bizim karşı karşıya kaldığımız şey şu. İthal ettiğimiz enerjinin maliyeti bizdeki dengeyi bozuyor. Bu dengeyi ihracatı daha fazla artırarak, turizmdeki olumlu gelişmeler sayesinde etkilerini en aza getirmiş olacağız.

Turizm alanında kayda değer pazar çeşitliliğine sahibiz. Rusya ve Ukrayna'dan oldukça yüksek ziyaretçi girişi var, artarak devam etmesini bekliyoruz. Çok şükür Mart ve Nisan ayında İstanbul'dan aldığımız bilgiler yüzde 90'ın üzerinde ki salgın öncesinde dahi yakalanmış ay yok, yıl yok.

Söz konusu gelişmelerin cari dengemizi olumsuz etkilemesi nedeniyle gerekli önlemleri tek tek alıyoruz. Böylesine küresel bir ortamda her yıl düzenli yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanları toplantılarına katıldık. Ekim ayında da yapacağız bunu. Seneye Nisan'da da yapacağız. Bu toplantılarda bir çok oturuma katıldım. Dünyanın önde gelen şirketleriyle birebir toplantılar gerçekleştirdik. Ülkemizdeki yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgiler verdik. Sahip olduğumuz genç, dinamik nüfus, kapsamlı ve kararlı hamlelerimizle küresel zorluklarla mücadele kapasitemizin her geçen gün arttığını ifade ettik.

Birçok şirket bu fırsatları değerlendirerek Türkiye'de yatırımlarını artırmak istediklerini ifade ettiler. Özverili şekilde devam edeceğimizi vurguladık. Tavsiyem, uzaktan gazel okuyup orada ne işi var diyenlerin orada toplantılara katılan ilgili ülkelerin bakanları, temsilcileriyle ulaşamazlarsa oradaki herhangi birisiyle görüşüp ne konuştuğumuzu ve Türkiye'nin dışarıdan nasıl göründüğünü öğrenebilirler. Türkiye başka bir güzel yolda. Ah buradakiler şöyle bir gelseydiler orada Türkiye'ye olan ilgi ve alakayı, beklentileri görebilseydiler. Türkiye'nin ortaya koyduğu performansı gözlerini kulaklarını kapayıp görmek istemeyenler bir an için orada bulunsalardı bizzat şahit olarak hissetseler bu ülke başka bir ülke ya. Gözlerini kulaklarını kapatsalar hakikat başka şeyler söylüyor.

Sukuk ihracımızın çok başarılı şekilde ifade edip, yeni sukukları beklediklerini ifade ettiler. Türkiye'ye pozitif baktıklarına ve ülkemize sermaye girişlerine işaret ediyor. Bırakın kronik kötümserler felaket tellallığı yapıp dursunlar. Biz gerekirse gemileri karadan yürütür, hedeflerimize, hayallerimize ulaşmayı biliriz. Müzmin karamsarlar battık, bittik edebiyatından vazgeçemiyorlar. Özgüven sorunu olan kardeşlerimize şifa olacağız.

Yeni başarı hikayelerini beraber yazacağız. Türkiye vizyon sahibi ve güç merkezi olma konumunda. ABD'de yaptığımız tüm görüşmelerde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tavrını takdir ettiklerini bizlere defaatle net bir şekilde paylaştılar.

Bu işlerin üzerine de net ve kararlı şekilde gideriz. Tek çatı altında toplanılması, ekonomik birliklerin ahenk içinde çalışmasıyla olaylara bütüncül bakış açısıyla bakmamıza olanak sağladı. 20 Aralık günü bugün 782 milyar liraya ulaşan KKM'yi oluşturmakla kalmadı. Böylece mevduatların ortalama vadesini uzattık, döviz kurunda istikrarı sağladık. KGF ile 3 ayrı destek paketi açıklamamız, KGF kullanımlarında takibe düşme oranının yüzde 1 gibi düşük seviyede olması attığımız adımların doğruluğunu göstermekte.150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanını da ilan ettik. Türk Lirası'na güvenin. TL üzerinden tarihi ucuz kredilendirmelerle sizin önünüzü açıyoruz. Kredilerin döviz ve altın gibi kaynaklara gitmesini önlemek için ticari krediler yüzde 10 oranında zorunlu karşılık getirdik.

20 Aralık'ta vergisel düzenlemenin startını verdik. Vergi sistemimiz yatırım, üretim, istihdamı artırırken gelir dağılımında adaletin sağlanmasını hedefliyor. Vadeli TL mevduatında stopajlarda indirim uygulamasını uzattık. Altın depo hesaplarında tevkifat oranını yüzde 0 olarak belirledik. Yeni düzenlemeleri devreye aldık. Kurumlar vergisini 1 puan düşürdük.

Çok uzun yıllardır talep edilen mahsuplaşmayı sisteme soktuk. Bugüne kadar atılmış devrim niteliğinde bir adımdır. Tüm yüklenicilerin kamudan alacaklı olanların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidererek kamuya olan borçlarını mahsup etme yolunu seçtik. İhracat bedeline göre iade uygulamasını mal ihracatında başlattık. KDV iadelerinin süresinde ödenmesini hedefimiz haline getirdik. İadelerin ortalama süresini de oldukça aşağı çektik. Finansal ihtiyaçlarını bu yöntemle sağlamalarını ve üzerlerinde yük kalmasını engellemiş olduk.

Asgari ücreti vergi dışı bıraktık, elektrik TRT payını kaldırdık, KDV'yi yüzde 1'e indirdik. elektrikte KDV oranını yüzde 8'e düşürdük. Bebek bezi ve temizlikte KDV oranını yüzde 8'e düşürdük. 4 ay gibi kısa sürede yaptık. Bu düzenlemeleri hayata geçirirken kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Fahiş fiyat, manipülasyona asla izin vermeyeceğimizi ifade ettik. Enflasyonla mücadele konusunda timlerimiz araştırma ve denetim yapmaya devam ediyorlar. 30'a yakın sektörde de belli noktaya gelmiş durumda. Usulsüzlüklere ceza kesiliyor. Biz birlikte hareket edeceğiz, sorunların üstesinden geleceğiz. Yanlış yapanlarla kavgamız var. Hukuki altyapısını 2020 yılında oluşturduğumuz model olmazsa olmazımızdır. Bununla ilgili genelgemizi de imzaladık, yürürlüğe koyduk. Adeta vergi reformu gerçekleştirdik. Bu kadar yeter mi yetmez. Bizim kulaklarımız sizde. Reel sektörü dinliyoruz, soruyoruz, adım atmıyoruz. Siz söyleyeceksiniz biz çözeceğiz. Türkiye ve dünyada olan enflasyon üzerinde kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Savaşımız enflasyonla ilgili olacak. Biz önemli adımlarımızın enflasyon belasıyla görünmemesine sebep olacak sonuçları istemiyoruz. Çok çok önemli adımlar attık. Enflasyonla mücadelemizi çok kararlı şekilde ortaya koyacağız. Ürün takibini anlık olarak yapılmasına dair dijital sistem kurulmasına karar verdik. Enflasyon ataletini mutlak suretle bizler kıracağız. Uzun vadeye sirayet edecek katılaşma eğilimine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Küresel risklerle birlikte fırsatların da farkındayız adımlarımızı buna göre atıyoruz.

İş insanı olarak, ticaret odasında ter döken birisi olarak sizi can kulağıyla dinlemeye devam edeceğiz. Koordinasyon içinde olacağız ve birlikte başarmanın gururunu hep beraber yaşayacağız. Biz tarihsel birikimlerini bugüne ve yarına taşıyarak dünyanın da birçok sorununu aşmasına birikime ve rekabetçi avantajlara sahibiz. Bu yüzden yarına yön veren lider ülke Türkiye olma yolunda karamsarlığa kapılmamız asla söz konusu olamaz. Çok çalışacağız. Çok ter dökeceğiz. Çünkü biz bu topraklara bu toprakların insanlarına tam bir inançla bağlıyız. Başaracağız, başardık, başarmaya devam edeceğiz. Her zorlukta bir kolaylık vardır. İşler iyimserlikle, temkinli iyimserlikle bakılarak her türlü alternatifler gözetilerek çözülür. Çözülecek. Çözülmeye devam edecek. Çok farklı bir yıl yaşıyoruz. Ne dediğimizi hep beraber göreceğiz. Bereketi, birlikte olmayı, birlikte başarmayı, umudumuzu, istikrarı, güveni ve bunların neticelerini hep beraber görüyoruz, görmeye devam edeceğiz. Karamsarlara tekraren sesleniyorum: Yolumuzdan çekilin, izlemeye devam edin. Yapıcı her sözünüzü başımızın üstüne alıyoruz. Bu ülkenin gücünü, moralini, bu insanın duruşunu, Anadolu topraklarımızın biz verdiği gücü engellemekten çekilin. Ne söylemek istediğimizi oradan görün.

Biz İstanbul'da yaşıyoruz, İstanbul'da nefes alıyoruz, üretiyoruz, Anadolu'da üretiyoruz, bunlarla beraber yolumuza devam ediyoruz.