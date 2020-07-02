Son 12 yılın en kötü haziran ayını yaşıyor

İspanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan kamu çalışanları kurumu SEPE'nin açıkladığı verilere göre, bir ay öncesine göre haziranda işsiz sayısının 5 bin 107 arttığı açıklandı.

Ülkede geleneksel olarak haziran ayında tarım dışındaki tüm sektörlerde işsizlik azalırken, Kovid-19'un etkisiyle bunun değiştiği ve haziran ayında az da olsa işsizliğin arttığı gözlendi.

Ülkede toplam işsiz sayısının 3 milyon 862 bin 883'e çıktığı bilgisi paylaşıldı. Diğer yandan Kovid-19'dan dolayı yaklaşık 3,5 aydır, Kısa Çalışma Ödeneği benzeri ve kısa adı ERTE olan devlet yardımından yararlanan yaklaşık 3 milyon işçiden 1 milyon 170 bininin olağanüstü halin sona ermesiyle birlikte yavaş yavaş canlanan ekonomiyle normal istihdamlarına geri döndüğü belirtildi.

Eylül ayı sonuna kadar uzatılan ERTE'den mevcut durumda 1 milyon 830 bin işçi ise yararlanmaya devam ediyor. Kovid-19'dan ekonomisi en fazla zarar görmesi beklenen ülkeler arasında gösterilen İspanya'da 2019'da yüzde 14 olan işsizlik oranının İspanya Merkez Bankası tahminlerine göre 2020 sonunda yüzde 24'e kadar çıkabileceği belirtiliyor.