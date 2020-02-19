Sompo Sigorta, 'Yerküreye Saygı Projesi'nin kapsamını gönüllülük hareketiyle genişletiyor

İklim krizi konusunu sahiplenen Sompo Sigorta, hem toplumsal hem de bireysel farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla geçen yıl başlattığı 'Yerküreye Saygı' projesi kapsamında, TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayat geçirdiği “İklimi Koru” eğitimlerine ek olarak, 'Yerküreye Saygı Gönüllüleri' adlı geniş bir gönüllülük hareketi başlatıyor. Projenin ilk yıl değerlendirmesi, 'İklimi Koru' eğitimleri ve iklim gönüllülüğü üzerine yeni bir açılım oluşturacak olan 'Yerküreye Saygı Gönüllüleri' ile ilgili bilgiler, Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı.



“YERKÜREYE SAYGI PROJESİ 1 YILDA 32 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI”



Yerküreye Saygı projesinin başlangıcından bu yana geçen 1 yıl içerisinde, küresel ısınma ve iklim krizi konularında farkındalık oluşturma üzere son derece önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Özer Şimşek, “TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde programladığımız eğitim projemizi bu eğitim öğretim döneminde başlattık. Diğer yandan, bireysel hayatta yapılacak küçük davranış değişiklikleri sayesinde nasıl tasarruf edileceğini ve küresel iklim değişikliğinin etkilerinin nasıl azaltılabileceğinin anlatıldığı video serilerini projenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınladık. Projeye özel olarak hazırlanan ve iklim değişikliğinin dünyaya verdiği zararları konu alan klibi ile ön plana çıkan ‘Sensin, Benim, Biziz Dünyanın Sigortası’ adlı rap şarkısı ile geniş bir genç kitleye ulaştık. Sosyal medya üzerinden yaptığımız farkındalık çalışmaları ile 32 milyonluk bir erişim ve 34 milyonluk izlenme sayısı elde ettik. Proje çatısı altında bu çalışmaları yürütürken, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı hasarları da koruma altına alan Türkiye’nin ilk ‘İklim Sigortası’nı da sigorta şirketi olarak hizmete sunduk” dedi.



“BİREYSEL ‘BİR ŞEY YAPMAMA’ HALİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELENİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL"



Bu sonuçların kendilerine daha fazlasını yapma cesareti verdiğini ve projenin kapsamını 'Yerküreye Saygı Gönüllüleri' hareketi ile genişleterek, iklim konusundaki aksiyonları gönüllüler ile birlikte ortaya koymayı hedeflediklerini vurgulayan Şimşek, “2020 yılı ile birlikte artık 10 yıllık kritik bir dönemeçteyiz. Tüm insanlığı tehdit eden bu problem karşısında elbette hükümetler, özel şirketler ve sivil toplum dünyasının tüm dünyada kararlı inisiyatifler üstlenerek bu alanda hızla aksiyona geçmeleri gerekiyor. Ancak Sompo Sigorta olarak bizler, bireylere de hala önemli görevler düştüğüne inanıyoruz, çözümün bireysel aksiyonlardan bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğine inanıyoruz. Çünkü iklim değişikliği riskini, bu bireysel ‘bir şey yapmama’ hali nedeniyle, müdahalede geç kalınan bir kriz haline bireyler olarak bizler getirdik. Bu nedenle birey olarak hiçbir şey yapmamanın da iklim krizi ile mücadele önündeki en büyük engellerden olduğunu görüyoruz. “Ben mi kurtaracağım koca dünyayı” demeyip; hemen, şimdi harekete geçecek herkesi yanımızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



“YERKÜREYE SAYGI GÖNÜLLÜLERİ İLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE BİREYLERİ ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI YAPIYORUZ”



Bu bakış açısıyla iklim değişikliğinde herkesi çözümün bir parçası haline getirmek adına 'Yerküreye Saygı Gönüllüleri' hareketini projenin yeni döneminde hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade Şimşek, şöyle konuştu: “Konuyu global hedeflerden eyleme taşımak için 'Yerküreye Saygı' bakış açısıyla topluma liderlik edecek gönüllülerle iklim gönüllüğünde yeni bir açılım oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda projemizde gönüllü olarak yer alan bireyleri daha sonra bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum dünyasının da bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz. 'Yerküreye Saygı Gönüllüleri' ile iklim konusundaki ihtiyaç alanlarında birçok farklı saha aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Gönüllülere yönelik eğitimler vereceğiz ve aktif gönüllülerimize özel fırsatlar ile ödüller sunacağız. Çalışanlarımız ve acentelerimiz başta olmak üzere tüm Sompo Sigorta ekosistemi de bu gönüllü hareket içerisinde yer alacak. Yerküreye Saygı Gönüllüsü olmak isteyen herkes, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle, yer küreye saygı web adresi üzerinden gönüllü başvurusunda bulunabilir. Ayrıca TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde hayata geçirdiğimiz eğitim projemiz devam ediyor. Çocukların yanı sıra çalışanlarımız ve acentelerimize yönelik de eğitimler vererek; Türkiye’nin farklı illerinde halkımıza yönelik söyleşiler, tanıtım çalışmaları ve belgesel gösterimleri ile farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz”.



DENİZ ATAÇ: “BU YIL 30 İLDE 12 BİN 500 ÇOCUĞA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”



İklim krizinin bugünümüzü ve yarınımızı tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Deniz Ataç, “Vakıf olarak, geleceğimizi tehlikeye sokan iklim krizine karşı Millî Eğitim Bakanlığı ve Sompo Sigorta ile birlikte bu projeyi hayata geçirdiğimiz için oldukça mutluyuz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim için toprağı korumak, iklimi korumaktır. Şimdiye kadar bu anlayıştan hareketle birçok farklı ilde çeşitli etkinlikler düzenledik, düzenlemeye de devam ediyoruz. 'Yerküreye Saygı' projesi kapsamında geliştirdiğimiz eğitim programıyla da çocukların iklime bağlı olarak kendi yaşamlarında ve doğada gerçekleşen değişimleri fark etmelerini; aynı zamanda bu değişimlerin yine kendi yaşamlarından yola çıkarak nedenlerini ve sonuçlarını tartışmaları, gözlemlemeleri ve çözüm önerileri üzerine düşünmelerini istiyoruz” açıklamasında bulundu.



Projenin kapsamını genişleterek çok daha fazla çocuğa dokunmak istediklerini belirten Ataç, yeni dönem hedeflerini şu sözlerle anlattı: “İlkokullarda 7 bin 500 çocuğa ulaşmak üzere başlattığımız eğitim programımızı bu yıl ortaöğretim okullarına yaygınlaştırarak 30 ilde 5 bin ortaöğretim öğrencisine daha ulaşmayı planlıyoruz. Böylelikle bu yıl toplam 12 bin 500 çocukta ve proje sonunda ise yaklaşık 31 bin kişide iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlamayı hedefliyoruz. Geçen yıl başladığımız ve 20 ilde yaklaşık 2 bin genç ve yetişkine ulaştığımız belgesel gösterimleri ve iklim söyleşilerini bu yıl yaygınlaştırarak 30 ilde uygulayacağız. Ayrıca bu illerde iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak üzere saha çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Sahada gerçekleştirilecek bu farkındalık etkinlikleriyle bu yıl en az 3 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz”.