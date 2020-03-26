MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSolunum cihazlarının ihracı ön izne bağlandı
GeriEkonomi Solunum cihazlarının ihracı ön izne bağlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 06:49,Son Güncelleme:/

Solunum cihazlarının ihracı ön izne bağlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Solunum cihazlarının ihracı ön izne bağlandı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı cihazların ihracını ön izne bağladı. Karar Resmi Gazete'de yaymlandı.

Solunum cihazlarının ihraçlarının ön izne bağlı mallar listesine  eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre solunum cihazlarının ihraçları ön izne bağlı  mallar listesine eklendi.

Kararda, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerden, Ventilaör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon  sarfları (Flow sensör, Espirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör  devreleri), Hasta Devreleri (Anestezi\ Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri ihraçlarının ön izne bağlı  mallar listesine eklendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle