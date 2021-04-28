‘Solar sektöründe öncü olmak istiyoruz’

İç pazar hedeflerinin de öncelikle çatı üzeri GES pazarındaki kapasitenin yüzde 90’lık kısmını iç piyasadan karşılayacak düzeye getirmek olduğunu belirten Güven, aynı zamanda müşteri portföyünü daha çok sanayicilerin oluşturduğunu ancak çiftçilere kolaylık sağlayan sistemler sayesinde çiftçilerin de müşteri portföyü içerisinde yer aldığını belirtti.

YATIRIMLARA DEVAM

Ödül Sun Reliance’nin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Güven “Güncel gelişmeleri ve teknolojileri takip ederek makine parkurumuzu daha otomatik hale getirecek parçalar ve ekipmanların yatırımı yaptık. Bu yatırımlarla hem üretimi hem de üretim kapasitesini arttırdık” dedi. Enerji sektöründeki mevcut pazarlarının yanı sıra yeni pazarlarda da paylarını artırmaya yönelik hedefler koyduklarını söyleyen Güven, “Uzun vadede dünya çapında sayılı üreticilerden olup hem ülkemizdeki yatırımlarımızı artırıp hem de çalışmalarına devam ettiğimiz ülkelere yeni tesisler kurarak solar sektöründe öncü olmayı hedefliyoruz. Sanayi çatılarının artması ile 2021-2023 yılları güneş enerji sektörü için daha bilinçli ve daha yoğun bir sene olacağını ön görüyoruz” diye konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara