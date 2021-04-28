‘Solar sektöründe öncü olmak istiyoruz’
Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde 2013 yılında kurulan Ödül Sun Relianca’nın, Türkiye başta olmak üzere ABD, Avrupa, Orta Asya’da hizmet verdiğini ifade eden Ödül Sun Relianca Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Güven, kuruluş amaçlarının güneş ışığını konutlar, ticari ve bir çok benzeri amaçlı kullanım için elektriğe çevirecek yüksek performanslı solar ürünler üretmek ve bunların yurtiçi ve özellikle yurtdışı pazarlarda satışını gerçekleştirmek olduğunu belirtti.
İç pazar hedeflerinin de öncelikle çatı üzeri GES pazarındaki kapasitenin yüzde 90’lık kısmını iç piyasadan karşılayacak düzeye getirmek olduğunu belirten Güven, aynı zamanda müşteri portföyünü daha çok sanayicilerin oluşturduğunu ancak çiftçilere kolaylık sağlayan sistemler sayesinde çiftçilerin de müşteri portföyü içerisinde yer aldığını belirtti.
YATIRIMLARA DEVAM
Ödül Sun Reliance’nin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Güven “Güncel gelişmeleri ve teknolojileri takip ederek makine parkurumuzu daha otomatik hale getirecek parçalar ve ekipmanların yatırımı yaptık. Bu yatırımlarla hem üretimi hem de üretim kapasitesini arttırdık” dedi. Enerji sektöründeki mevcut pazarlarının yanı sıra yeni pazarlarda da paylarını artırmaya yönelik hedefler koyduklarını söyleyen Güven, “Uzun vadede dünya çapında sayılı üreticilerden olup hem ülkemizdeki yatırımlarımızı artırıp hem de çalışmalarına devam ettiğimiz ülkelere yeni tesisler kurarak solar sektöründe öncü olmayı hedefliyoruz. Sanayi çatılarının artması ile 2021-2023 yılları güneş enerji sektörü için daha bilinçli ve daha yoğun bir sene olacağını ön görüyoruz” diye konuştu.
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