Sokağa çıkma yasağında ücret ödenir

Soru: Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan personel için sokağa çıkma yasağı günleri için ödeme yapacak mıyız? Veli Kuzucu



Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde işveren olarak maaş ödüyorsanız ve bir haftanın altında olan sokağa çıkma yasaklarında çalışanın maaşını yatırmak durumundasınız.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17 TEMMUZ'DA DOLUYOR

Soru: 24 Şubat’ta işe başladım. Şu an evden çalışmaya devam ediyorum. Yasa ile işveren beni işten çıkartamıyor ama iş yeri beni çıkarma hakkına ne zaman sahip oluyor? Temmuzda çıkarırlarsa ne gibi haklarım var? Halil Gürbüz

Cevap: Yasa ile işveren sizi 17 Temmuz sonrası isterse işten çıkarabilir. Ancak aynı yasa işten çıkarma yasağını uzatma hakkını da Cumhurbaşkanı’na veriyor. Eğer bu tarihte işten çıkarılırsanız, işe şubat ayında girdiğiniz için bir yılı doldurmadığınız için kıdem tazminatı alamazsınız.

İŞTEN ÇIKARILIRSANIZ İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAZSINIZ

Soru: 17 Nisan’dan sonrası için işverenler, 3 ay boyunca çalışanlarını işten çıkaramayacak. Ben bu yasaya rağmen işten çıkarılsam işsizlik maaşından yararlanabilir miyim? Enes Şahin



Cevap: Yeni yasa ile işveren, sadece ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller halinde çalışanını işten çıkartabilir. Bu durumda da işsizlik maaşı alamazsınız.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YILLIK İZNE SAYILMAZ

Soru: Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili çalışmış olduğum şirket çalışanlarına iki seçenek sunuyor, ya ücretsiz izin ya da yıllık izin. Maaşı kesilmesin isteyenler yıllık izinlerinden kullanmış oluyorlar maaşım kesilsin diyenler ücretsiz izin kullanıyorlar. Şirketin yapmış olduğu doğru mu? Murat Faruk Usta

Cevap: Yasada belirlenen yıllık izin şartlarına göre sokağa çıkma yasağı nedeniyle işe gelinemeyen günler yıllık izinden düşülemez. Ancak işveren çalışılmayan günler için telafi çalışması yaptırabilir.

İŞE GİTMEMEZLİK YAPAMAZSINIZ

Soru: Çalıştığım şirket adımıza kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Nisan ayında çalışmadım ve 30 günlük ödenek aldım. Mayıs ayında 30 gün haziran ayında 21 gün ödenek alacağım görünüyor. AVM mağazasıyız ve mağazamız 11 Mayıs’ta açıldı. Hijyen koşullarında ve kalabalık ortamında yüksek riskle çalışmayı kabul etmiyorum. Çalışmaya itiraz hakkım var mı? İşe gitmezsem herhangi bir yaptırımla karşılaşır mıyım? Kadriye Göçmen

Cevap: İşyeriniz açıldığı ve işveren de sizi işe başlattığına göre çalışmamaya itiraz hakkınız ya da ‘Çalışmak istemiyorum’ deme hakkınız yok. Her ne kadar yasa, işvereninizin, sizi üç ay işten çıkarmasına engel olsa da iyi niyet kurallarına uymayan çalışan işten çıkartılabilir. İşvereniniz ile konuşup, bu süre içinde belki ücretsiz izne ayrılabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ OLMAZ

Soru: Özel şirkette 1.5 yıldır çalışan emekliyim. 16 Mart itibarıyla şirketimiz kısa çalışma ödeneğine başvurdu ve işyeri şu an kapalı. Geçen zamanda sadece 800 TL hesaba para yatırdı. Nasıl bir yol izlemem lazım? Varjan Zeyfiyan

Cevap: İşyeri kapalı olduğu için, emekliler de kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadığı için şu aşamada yapılacak bir şey yok.