ŞOK Marketler 2021’in ilk çeyreğinde 700 kişiye daha istihdam sağladı

ŞOK Marketler 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre, 2021 yılının birinci çeyreğinde net satışlarını yüzde 36 artırarak 6,4 milyar TL’ye çıkardı. 2021’in ilk çeyreğinde 700 kişiye daha istihdam sağlayan ŞOK Marketler toplam 36 bin 365’e ulaşan çalışan sayısıyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti.

Demirel: “Üreticilerimize destek oluyor, kaliteli ürünleri uygun fiyata sunarak enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyoruz”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2021 yılı birinci çeyrek rakamlarıyla ilgili şunları ifade etti: “Güçlü finansal yapımız ve müşteri odaklı iş stratejimizle 2021 yılının ilk üç ayında değişen koşullara hızla adapte olarak kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. ŞOK Marketler, sunduğu avantajlı fiyatlarla enflasyonla mücadeleye katkıda bulunarak hem hane hem de ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Elde ettiğimiz finansal sonuçlarla birlikte müşterilerimize, çiftçilerimize, üreticilere ve ekonomiye sağladığımız katkıdan mutluluk duyuyoruz.”

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