Soğuk hava doğalgazda tüketim rekoru getirdi

Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272.3 milyon metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşti. Böylece daha önce 8 Ocak 2019’da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Yine dün, İstanbul’daki tüketim 51.1 milyon metreküp olurken Ankara’da 22.7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

KESİNTİSİZ ARZ

Bu tüketime karşılık, tüm Türkiye’de 274.2 milyon metreküp gaz arzının sağlandığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Doğalgaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde rekor tüketim artışını hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık.



Doğalgaz arz güvenliğimizi sağlamak için LNG, FSRU ve depolama projeleriyle sisteme günlük gaz verme kapasitemizi 339 milyon metreküpe çıkardık. Pik zamanlar da dâhil olmak üzere günlük tüketimi çok rahat karşılayabilecek gelişmiş bir altyapıya sahibiz. Kısa vadede hedefimiz olan günlük gaz akışını 400 milyon metreküpe çıkaracak çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.