Soğuk cüzdan nedir, nasıl çalışır?

Soğuk cüzdan, kripto parayla ilgilenenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kripto para cüzdanları; soğuk ve sıcak cüzdan olmak üzere ikiye ayrılır. Sıcak cüzdanlar, internet bağlantısına ihtiyaç duyar ve herhangi bir telefon uygulaması ile erişilebilir. Peki soğuk cüzdan nedir ve nasıl çalışır?

Soğuk cüzdan internetle bağlantılı olmayan cüzdan uygulamalarını ifade eder. Yani internet bağlantısına gerek yoktur. Ayrıca başkaları tarafından da müdahale edilemez. Soğuk cüzdan uygulamalarında cüzdan bilgileri internete bağlı ortamda depolanır. Bu şekilde önemli bilgiler herhangi bir saldırıya karşı da korunmuş olur. Bununla birlikte sadece cüzdan sahibinin hesap anahtarı ile erişim sağlanabilir. Hesap anahtarı olmayanlar cüzdan içinde işlem yapamazlar.

Soğuk cüzdan oluşturmak için bir kripto para biriminin cüzdan adresinin oluşturulması ve bilgilerin dijital ortamdan uzak bir cihazda saklanması gerekmektedir.

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