Soğan ve patates üretiminde sorun yok

Stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren ürünlere yönelik gelişmelerin izlenmesi için "takip masaları" oluşturan Tarım ve Orman Bakanlığından, soğan ve patateste üretimin turfanda ürünlerin yetişeceği mayısa kadar yeterli olacağı bildirildi.



AA muhabirinin bakanlığa bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan analizden derlediği bilgiye göre, patates ve soğan, üretici ve tüketici fiyatı en fazla dalgalanma gösteren ürünlerin başında geliyor.



Bakanlık, ihracat nedeniyle Türkiye'de arz açığı oluşmaması, dış talebin iç piyasa fiyatlarını etkilememesi ve tüketici fiyatlarında dalgalanma yaşanmaması amacıyla ocak ayında iki ürünün ihracatını ön izne bağlamıştı. Söz konusu karar da ülkenin üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve yurt içi-dışı piyasa fiyatları düzenli takip edilerek alındı.



DEPOLANMIŞ PATATES YETERLİ



Bu iki üründe de üreticinin üretim kararı, bir önceki yıl oluşan fiyatlara göre belirleniyor. Geçen yıl patateste yaşanan fiyat artışına bağlı olarak üreticilerin patatese yönelimi yüksek olurken, iklimin de elverişliliği nedeniyle verimli bir sezon yaşandı. Geçen yıl 71 ilde 141 bin hektar alanda 4,98 milyon ton patates üretimi gerekleştirildi. Ülke ihtiyacı göz önüne alındığında, depolanmış patatesin, turfanda üretimin olduğu bu yılın mayıs ayına kadar yeterli geleceği değerlendirildi.



Fiyatlardaki artış ve iklim şartlarının etkisiyle geçen yıl soğanda da verimli üretim gerçekleşti. 2019'da 61 bin 358 hektar alanda 2,2 milyon ton soğan üretimi yapılırken, ülke ihtiyacı göz önüne alındığında, turfanda soğanın üretiminin başlayacağı mayıs ayına kadar stokların yeterli olacağı belirlendi.

Bakanlık, soğan ve patates üretiminin teşviki için mazot, gübre, toprak analiz ve organik tarım destekleri veriyor.



DONDURULMUŞ ÜRÜN ÖNERİSİ



Patates ve soğan ihracatının, taze olarak yapılması yerine, katma değeri yüksek dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak teşvik edilmesi ve yönlendirilmesinin ülke ekonomisi açısından önem taşıyor. Dünya ticaretine konu dondurulmuş patatesin tonunda ortalama fiyat 2017'de 911 dolar, taze patatesin ise 309 dolar olarak gerçekleşti.



Tarım ve Orman Bakanlığı, stratejik ve fiyatı en çok değişim gösteren ürünlere yönelik gelişmelerin izlenmesi için takip masaları oluşturmuştu.