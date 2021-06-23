Sofralık zeytin ihracatı 105 milyon dolara ulaştı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin 2019 ve 2020 yıllarına ait olağan mali genel kurulunda konuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Davut Er, 2020-21 sezonunun 8 aylık döneminde yapılan zeytin ve zeytinyağı ihracat rakamlarıyla ilgili bilgiler verdi. Sofralık zeytin ihracatının miktar bazında 60 bin ton olarak kayıtlara geçtiğini kaydeden Er, zeytin ihracatından 105 milyon dolar, zeytinyağı ihracatından ise 72 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini açıkladı. Er, siyah zeytin ihracatının döviz karşılığının 81 milyon dolar, yeşil zeytinden elde edilen döviz tutarının ise 24 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Er, Almanya hem siyah zeytin, hem de yeşil zeytinde en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında zirvede yer aldı. Almanya'yı, Irak, Romanya, ABD ve Bulgaristan takip ettiler. Sofralık zeytin ihracatımız, 2019/20 sezonunun ilk 8 ayında 59 bin ton karşılığı 103 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Geçen sezona göre miktar ve tutar bazında yüzde 2lik bir artış elde ettik" diye konuştu.

ZEYTİNYAĞI İHRACATI 25 BİN TON OLDU

Bu yıl zeytinyağı ihracatının 1 Kasım 2020 tarihinde başladığını, 7 aylık dönemin geride kaldığını ifade eden EZZİB Başkanı Davut Er, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının miktar bazında yüzde 20 düşüşle 31 bin tondan 25 bin tona gerilediğini anlattı. Türkiye'den dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasaklamayla ilgili de konuşan Er, süreci Ticaret Bakanlığının talimatlarına göre yürüttüklerini, dökme ve varilli ihracatla ilgili kontratı olan firmaların mağdur olmalarını önlediklerini sözlerine ekledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 2021 yılı çalışma programı kabul edilirken, 2021 yılı bütçesi 2 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

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