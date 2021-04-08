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HaberlerEkonomi HaberleriSodyum hipoklorit, mayi klor ve dozaj pompası alınacaktır
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Ekonomi
Haber Giriş: 08.04.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Sodyum hipoklorit, mayi klor ve dozaj pompası alınacaktır

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Sodyum hipoklorit, mayi klor ve dozaj pompası alınacaktır

Kayseri Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından sodyum hipoklorit, mayi klor ve dozaj pompası alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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