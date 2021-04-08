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Sodyum hipoklorit, mayi klor ve dozaj pompası alınacaktır
Kayseri Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından sodyum hipoklorit, mayi klor ve dozaj pompası alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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