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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 07.12.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Societe Generale 600 şubesine kilit vuracak

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Societe Generale 600 şubesine kilit vuracak
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Societe Generale bireysel bankacılık ağlarını birleştirerek 2025'e kadar 600 şubeyi kapatacak.

Fransız bankası Societe Generale iki bireysel bankacılık ağı Societe Generale ve Credit du Nord'u birleştirerek Fransa'da 2025'e kadar 600 şubeyi kapatmayı planladığını açıkladı.

Fransa'nın üçüncü büyük bankası Societe Generale, iki bireysel bankacılık ağını birleştirerek harcamalardan 2024'te 350 milyon eurodan (424 milyon dolar) fazla ve 2025'te yaklaşık 450 milyon euro tasarruf edeceğini açıkladı.

SocGen, "Ağımız 2020'nin sonunda 2,100 olan şube sayısından 2025'in sonunda yaklaşık 1,500'e düşecek" açıklamasında bulundu.

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