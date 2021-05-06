Skuter’da ilk yetki belgesini BinBin aldı

Bu alanda hizmet veren şirketlerin faaliyetlerine devam etmesi için yetki belgesi alması gerekirken ilk belgeyi alan şirketler arasında BinBin Scooters yer aldı.

Şirketten konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: “Şehir ulaşımını eğlenceli ve pratik hale getiren e- skuterler yenilenebilir enerji kullanımı ile sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Kısa mesafeli ulaşım araçları arasında oldukça popüler olan e- skuter kullanımı, yayımlanan yönetmelik ile yeni bir döneme hazırlanıyor.

Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte bu alanda hizmet veren şirketler gereklilikleri tamamlayarak yetki belgesi almak için başvuruda bulunuyor. Yetki belgesini alan ilk şirket olan BinBin Scooters, İstanbul Havalimanı’nda yürüttüğü faaliyet ile kapalı alanda bu hizmeti veren ilk şirket olma unvanını da taşıyor.

Şehir içerisindeki kısa mesafeli yolculuklarda çevreci ve uygun fiyatlı bir alternatif olarak karşımıza çıkan BinBin’lerin birçok noktada istasyonlarına da rastlamak mümkün. Toplu taşıma durakları arasında hızlı bir çözüm arayanların tercihi olan bu araçlar karbon emisyonunu sıfıra indirerek doğa dostu yolculuk fırsatı sunuyor. Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı koronavirüs salgını ile birlikte şehir içi ulaşımda teması en aza indiren ve bireysel kullanım imkanı sunan araç alternatifleri önem kazanırken, e-skuterlerin yaygınlaşması bulaş riskini minimize ederken sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlıyor.”

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