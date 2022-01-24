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Skoda ortaklığı yeni ihracat kapıları açtı

#SABANCI Holding#Skoda#Tolga Kaan Doğancıoğlu
Skoda ortaklığı yeni ihracat kapıları açtı

SABANCI Holding ve Skoda Transportation’ın da hissedarı olan PPF Group ortaklığında faaliyetlerini sürdüren TEMSA, yeni ortaklık yapısı altındaki ilk yılının sonuçlarını açıkladı.

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Skoda’nın Orta Avrupa’da güçlü bir oyuncu olmasının TEMSA’ya yeni ihracat kapılarını araladığını belirten TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, ortaklığın ihracata etkilerini Çekya, Slovakya gibi ülkelerde hemen hissetiklerini ifade etti. Doğancıoğlu, “2021’in bizim için en büyük başarılarından biri ihracattaki güçlü konumumuzu pekiştirmemiz oldu. Bu alanda gerek yenilikçi ürünlerimiz gerekse güçlendirdiğimiz bayi ağımızla ihracatımızı adetsel bazda yüzde 144 oranında artırdık ve 18 farklı ülkeye araç satışı yaptık. TEMSA’nın toplam satış adeti de geçtiğimiz yıla göre yüzde 122 yükseldi” dedi.

COP26 İklim Zirvesi’nde verilen taahhütlere de dikkat çeken Doğancıoğlu, “Ülke olarak, 2040’tan itibaren tüm yeni kamyon ve otobüslerin karbondioksit salınımının sıfıra indirilmesi taahhüdünde bulunduk. 2030’a geldiğimiz de de bu oranı yüzde 30’a ulaştırmak zorundayız. Biz TEMSA olarak ülkemizin bu taahhütlerine sadece uymakla kalmayacağız; aynı zamanda bu konuda öncülük edeceğiz. İhracatımızın şu an yüzde 6’sı sıfır emisyonlu elektrikli araçlardan geliyor. 2025’te hedefimiz bu oranı yüzde 80’e çıkarmak. Ayrıca 2025 yılında toplam otobüs hacmimizin yarısından fazlasını elektrikli araçlarla karşılayacağız” ifadelerini kullandı. Doğancıoğlu ayrıca, Skoda Transportation ile raylı ulaşım araçlarıyla ilgili Adana’da üretim faaliyetlerinin hayata geçmesi konusunda da bir çalışma yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

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#SABANCI Holding#Skoda#Tolga Kaan Doğancıoğlu

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