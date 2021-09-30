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Skandal taciz davası iddiası çözüldü! Dev şirket 18 milyon dolar ödeyecek

#Activision#Cinsel Taciz Davası#Şirket
Skandal taciz davası iddiası çözüldü Dev şirket 18 milyon dolar ödeyecek

Oyun devi Activision Blizzard, cinsel taciz ve zorbalık suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Taciz davası çözüldü ve şirketin 18 milyon dolar ödemesine karar verildi.

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Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) oyun şirketi Activision Blizzard'ı cinsel ayrımcılık yapmakla suçlamıştı. Activision, iddiaları reddetmeye devam ediyor.

Call of Duty, World of Warcraft ve Overwatch gibi çok popüler oyunlar yapan şirketin geçtiğimiz aylarda Kaliforniya Adil İstihdam Departmanı'nın kendisine açtığı davayla başı belaya girmişti. EEOC tarafından açılan cinsel taciz ve ayrımcılık davasında Activision Blizzard, 18 milyon dolarlık tazminat ödeyecek.

Cinsel taciz davasıyla gündeme gelmişti Dev şirkete çalışanlarından büyük tepki

Cinsel taciz davasıyla gündeme gelmişti! Dev şirkete çalışanlarından büyük tepki

18 MİLYON DOLARLIK FON

Davanın kamuoyuna duyurulmasından sonra harekete geçen Activision Blizzard internet sitesi üzerinden paylaştığı bir yazı ile komisyonla uzlaşmaya vardığını açıkladı. İkili arasında yapılan anlaşmaya göre 18 milyon dolarlık bir fon oluşturulacak.

Mağdurların haklarını ödemek ve mağduriyetlerini gidermek amacıyla kullanılacak olan fondan artan para da hayır kurumları için harcanacak. Ayrıca paranın bir kısmı, yazılım araçları ve eğitim programları gibi teknoloji sektöründeki işyeri politikalarını iyileştirecek olan girişimler için kullanılacak.

TACİZ İÇİN 'YER YOK'

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Dev şirket hakkında inanılmaz iddia! Cinsel taciz davasında kan donduran olay

Activision patronu Bobby Kotick şunları söyledi: "Şirketimizin hiçbir yerinde ayrımcılık, taciz veya herhangi bir eşitsiz muameleye yer yoktur ve deneyimlerini cesurca paylaşan çalışanlara minnettarım. Birisinin uygunsuz davranışlarla karşılaştığı için üzgünüm ve Activision Blizzard'ı dünyanın en kapsayıcı, saygın ve saygılı işyerlerinden biri yapma taahhüdümde tereddütsüz devam ediyorum. İşyerinde taciz ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusundaki taahhüdümüzde uyanık olmaya devam edeceğiz. İşyerinde uygunsuz davranışları ortadan kaldırmaya yönelik taahhütlerimizi yerine getirmek için çalışırken EEOC'ye yapıcı katılımı için teşekkür ediyoruz."

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#Activision#Cinsel Taciz Davası#Şirket