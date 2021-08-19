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Sivas İl Özel İdaresi’ne ait ticaret, turizm, konut imarlı 32.456 m² arsa kapalı teklif usulüyle satılacak
Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait ticaret, turizm, konut imarlı 32.456 m² arsa; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi’ne göre kapalı teklif usulüyle satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.
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