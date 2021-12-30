Site aidatları kirayla yarışıyor

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Gayrimenkul bilgi şirketi Reidin’in, ‘2021 yılı Markalı Konut Projeleri Aidat Değerleri’ analizi de aidatların ne denli yüksek olduğunu gösteriyor. Aidat verilerinin 1540 markalı konut projesi üzerinden değerlendirildiği 2021 yılı sonuçlarına göre; İstanbul’da en yüksek aidatı Şişli, İzmir’de Çeşme, Ankara’da ise Çankaya sakinleri ödüyor.

AYLIK 1500 LİRA

Rapora göre İstanbul’da markalı konut projeleri aidat ortalamasının en yüksek olduğu ilçe 14.87 TL/m2 ile Şişli. Bu da Şişli’de 100 metrekare bir evde ortalama aidatın 1.500 lira olduğunu gösteriyor. Şişli’yi 12.96 TL/m2 ile Beşiktaş, 7.41 TL/m2 ile Kağıthane izliyor. Ankara’da ise markalı konut projelerinde en yüksek aidatı 4.43 TL/m2 ile Çankaya’da yaşayanlar ödüyor. Çankaya’yı 3.16 TL/m2 ile Gölbaşı, 2.54 TL/m2 ile Etimesgut takip ediyor. İzmir’de ise aidat bedelleri Ankara’nın da üzerinde. Rapora göre ilk sırada 8.04 TL/m2 ile Çeşme yer alıyor. Bu da 100 metrekare bir evde 800 lira aidat anlamına geliyor. Çeşme’yi 5.14 TL/m2 ile Konak, 5.02 TL/m2 ile Kemalpaşa izliyor.

EN AZ ÖDEYENLER

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Rapora göre aidat bedellerinin en uygun olduğu ilçeler İstanbul’da Çatalca, Silivri ve Beylikdüzü... Çatalca’da 1.56 TL/m2, Silivri’de 1.95 TL/m2, Beylikdüzü’nde ise 2.56 TL/m2 ödeniyor. Ankara’da ise en düşük aidat ortalamasına sahip ilçe 1.17 TL/m2 ile Pursaklar... İkinci sırada 1.25 TL/m2 ile Sincan, üçüncü sırada ise 1.27 TL/m2 ile Altındağ yer alıyor. İzmir’de en düşük aidat ödenen ilçeler sıralaması ise şöyle; 0.86 TL/m2 ile Tire, 1.80 TL/m2 ile Seferihisar, 2.05 TL/m2 ile Menemen.

YENİ YILDA ZAM KAPIDA

2022 yılında site aidat bedellerinin ciddi oranda artması bekleniyor. Bazı gider kalemlerinde oluşan kaynaklı artışlar ve asgari ücretteki yüzde 50 zam sonrası personel giderlerinin artması nedeniyle aidatlara zam kapıda.