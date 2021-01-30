MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSit alanı koruma amaçlı imar planı yaptırılacaktır
GeriEkonomi Sit alanı koruma amaçlı imar planı yaptırılacaktır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 30.01.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Sit alanı koruma amaçlı imar planı yaptırılacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sit alanı koruma amaçlı imar planı yaptırılacaktır
Abone Olgoogle-news

Erzurum Pasinler Kalesi 1 Ve 3 Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle