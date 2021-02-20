Sisal Şans’tan yeni oyun: Ev Kazan

Oyunseverlere hayallerindeki evi kazanma fırsatı sunacak olan Sisal Şans, yeni oyunuyla oyunculara Türkiye’nin 81 ilindeki hayal kurduğu herhangi bir evi satın alma şansı verecek. Büyük ikramiyenin en az 1 milyon TL olacağı “Ev Kazan” nisan ayında oyunseverlerle buluşacak.

İLK OLMA ÖZELLİĞİ

Sisal Şans, Türkiye’nin en köklü markalarından Milli Piyango’nun ürün yelpazesine yeni oyunlar kazandırmaya devam ediyor. Farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşandığı yepyeni bir dönem başlatan Sisal Şans, yeni oyunu ‘Ev Kazan’ ile oyunseverlere Türkiye’nin 81 ilindeki hayalini kurduğu herhangi bir evi satın alma şansı sunacak. Oyunsever dilerse kazandığı ikramiye ile mevcuttaki ev kredisini de kapatabilecek. Yeni bir reklam kampanyası ile mart ayı sonunda oyunseverlerle buluşacak olan ‘Ev Kazan’, Türkiye’de şans oyunları pazarında ilk olma özelliği de taşıyor.

EN AZ 1 MİLYON TL

Ev hayallerine giden yolda oyunseverlere; karşılığı nakit olacak şekilde ev kazandırma fırsatı sunan yeni oyun, yepyeni bir heyecan yaşatacak. Salı ve cuma günleri haftada 2 kez gerçekleşecek ‘Ev Kazan’ çekilişlerinde büyük ikramiye en az 1 milyon TL olacak. “Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla faaliyetlerine devam eden Sisal Şans kazandırmaya devam edecek.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve “ŞANS MERKEZİ” adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.