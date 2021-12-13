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Sisal Şans’tan açıklama

#Sisal Şans#Sisal S.P.A.#İtalya
Sisal Şans’tan açıklama

Sisal Şans, bazı haber mecralarında yer alan iddialar üzerine açıklama yaptı.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sisal S.p.A. İtalya’nın Türkiye’de kaçak bahis işi yaptığına” ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz gereği konuyla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Haberlerde bahsedildiği üzere Sisal S.p.A. İtalya’nın “kaçak bahis oynattığı” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Sisal S.p.A. İtalya, 1945 yılında kurulmuş olan ve İtalya’da bahis ve şans oyunları sektöründe İtalyan Hükümeti tarafından lisans verilerek faaliyet gösteren ilk şirkettir. “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” tarafından verilen lisans ile karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları düzenleme yetkisine sahiptir. Sisal S.p.A. İtalya, yıllardır “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) ve “Avrupa Piyangoları” (European Lotteries) üyelik ve sertifikaları ile faaliyet göstermektedir ve İtalyan Hükümeti’nin sertifikasyona yetkili kuruluşları tarafından denetlenmekte, periyodik olarak sisal.it’de yer alan tüm oyunlar bakımından sertifikasyonları yenilenmektedir.

Bazı haber platformlarında yasa dışı bahislere ev sahipliği yaptığı iddia edilen sisal.it sitesi Sisal S.p.A.’ya ait olup, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından tanınan imtiyaz ile İtalya'da yasal olarak faaliyet göstermektedir.

İtalya’da faaliyet gösteren oyun siteleri sadece İtalyan vatandaşları tarafından kullanılabilir. sisal.it web sitesinde oyun oynamak üzere hesap oluşturabilmek için hesap oluşturmak isteyen kişinin ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, vergi/kimlik numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve kimlik belgesinin görüntüsünün sisteme yüklenmesi zorunludur.

Ayrıca, sisteme yüklenen vergi numarası/kimlik numarasının İtalyan Hükümeti tarafından verilmiş olması ve ikametgâh adresinin İtalya’da yer alması zorunludur. sisal.it web sitesinde yürütülen tüm faaliyetler tabi olduğu yasalara uygun olarak ve gerekli mercilerden alınan yetkiye dayalı olarak yürütülmektedir.

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Sonuç olarak, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), sisal.it internet sitesine Türkiye'de erişimi engellemesi ve sisal.it internet sitesini görüntüleme imkanını kapatmış olması, Sisal S.p.A. İtalya'nın yasadışı bahis gerçekleştirdiği anlamına gelmemektedir. Keza sisal.it ve İtalya’da faaliyet gösteren diğer oyun sitelerine Türk vatandaşlarının erişimi İtalyan yasaları gereği mümkün değildir.

Gerçeği yansıtmayan bu tarz haberlere itibar edilmemesi kamuoyuna önemle duyurulur.

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#Sisal Şans#Sisal S.P.A.#İtalya

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