Sisal Şans’tan açıklama: % 18 KDV devlete ödenmektedir

Açıklamada Sisal Şans’ın, komisyon modeliyle çalışan bir operatör olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtilirken, anlaşma kapsamında; kurumun, devletin onay verdiği şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere yetkilendirdiği kaydedildi. Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kurumumuzun sunduğu operatörlük hizmetleri karşılığında, kurumumuza bayilere ödenen komisyonlar da dahil olmak üzere hasılat üzerinden yüzde 9.5’luk komisyon ödenmektedir.

Söz konusu komisyon bedelinin üzerinden hesaplanan yüzde 18 oranındaki KDV ise devlete ödenmektedir.



3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-i bendine istinaden TVF’ye tanınan KDV muafiyeti sadece TVF tarafından kullanılmaktadır.



Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. (“Sisal Şans”) Türkiye’de 10 yıl süreyle, Türkiye Varlık Fonu’nun onay verdiği şans oyunlarını düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.



Kurumumuz, söz konusu yetkiyi 2019 yılında gerçekleşen ihale kapsamında elde etmiştir.

Kurumumuz, Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin (%51) ve İtalyan Sisal (%49) S.p.A’in ortaklığından doğmuş ve bu ortaklıkla 50 milyon euroluk yatırımıyla Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye girişi de sağlanmıştır.



Kurumumuz yatırımlarını büyüterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.

Anlaşma sonucu lisanstan elde edilen tüm hasılatın Türkiye Varlık Fonu’nda toplandığını ve TVF’nin bu hasılat bedeli üzerinden ikramiyeleri, operatör komisyonunu ve vergileri ödediğinin, kalan bakiyenin de kamu payı olarak ayrılmakta olduğunun altını da ayrıca çizmek isteriz.

Kurumumuz, faaliyetlerine başladığı 1 Ağustos 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar olan dönemde tüm dünyayı etkileyen salgın koşullarına rağmen elde edilen hasılatı iki katından fazla arttırmıştır.

Sisal Şans, tüm bu zorluklara rağmen satışlarını büyüterek tüm paydaşlarına azami katkı sağlamak üzere çalışmalarına devam edecektir.