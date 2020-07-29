Sisal Şans 1 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine başlıyor! Milli Piyango'da yeni dönem

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlıyor. Sisal Şans, ‘Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız’ sloganıyla, ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirecek. Türkiye’nin en köklü markalarından biri olan Milli Piyango ile yeni bir döneme başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sisal Şans CEO’su Selim Ergün, “1926 yılında kurulan Milli Piyango, hepimizin hayatında yer etmiş, ekonomimize önemli kaynak sağlayan, ülkemizin en köklü markalarından biri. Biz de Sisal Şans olarak bu bilinç ve sorumlulukla yoğun bir çalışma gerçekleştirdik, sıfırdan kurulan yepyeni bir şirket olarak oyunseverler için de heyecan verici bir deneyim hazırladık. Bu süreçte ülke ekonomisine katma değer sağlayacak faaliyetlerin yanı sıra katlanarak giden bir istihdam da yaratmak istiyoruz. Toplam hasılatı artırmayı ve devlet hazinesine aktarılan miktarı yükselterek ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.



50 MİLYON EURO YATIRIM

Altyapı, teknoloji, insan kaynakları, bayiler ve markaya 50 milyon Euro’luk kapsamlı bir yatırım yaptıklarının altını çizen Ergün, “Yenilediğimiz marka kimliğiyle satış kanallarını artıracak, online platformda oynanabilen oyunları hedef kitleye sunarken bayi ağımızı da genişleteceğiz” dedi. Bir Demirören Holding iştiraki olan Sisal Şans; ülkemiz şans oyunları sektörünün deneyimli kurumu Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’nın yüzde 49’luk katılım payından oluşuyor. İtalya’da 1946 yılından bu yana başarıyla faaliyet gösteren, Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) sertifikasına sahip Sisal S.p.A, Fas da dahil olmak üzere 2019 itibariyle 40 binden fazla satış noktasına sahip. Türkiye’de 1956’dan beri, ulusal ve uluslararası arenada uzun vadeli ve sürekli yatırımlar gerçekleştirerek ekonomiye katma değer sağlayan Demirören Holding, tüm operasyonları dahil olmak üzere Türkiye çapında 18 bini aşkın bayisiyle faaliyetlerine devam ediyor.

İKRAMİYE DAĞITIM ORANI ARTTI

Yeni dönemde oyuncuları bekleyen değişikliklerin başında, belirlenen ikramiye dağıtım oranları geliyor. 2019’da yüzde 47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemde yüzde 59’a yükseliyor. Sisal Şans, önümüzdeki dönemde Milli Piyango’nun mevcut ürünlerini geliştirmenin yanı sıra yeni ve eğlenceli ürünlerle pazara heyecan ve dinamizm katacak. Önümüzdeki dönemde, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda yapılan çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. Tüm çekiliş süreçleri Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ‘Şans Merkezi’ adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanacak ve dileyen herkes çekilişe katılabilecek.

HAFTANIN 3 GÜNÜ SAYISAL VE SÜPER LOTO

Yenilenen sayısal oyunlar arasında Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara gelirken, Kazı Kazan oyunları arasında ise yeni Kazı Kazan oyunu olan ‘Altın’ Şans Dağı ve 12 Ay gibi oyunlar yer alacak ve Kazı Kazan’da oyunculara 200 bin TL’den, 1 milyon 200 bin TL’ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak. Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 milyon TL’ye ulaşması beklenirken, Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.

YILBAŞINDA 100 MİLYON LİRA

Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde oyunseverlerle buluşmaya devam edecek. Bilet güvenliği yeni teknolojilerle artırılan Milli Piyango’da ise yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL kazanma fırsatı sunulacak.

YÜZDE 59’A ÇIKTI

2019’da yüzde 47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemde yüzde 59’a yükseliyor.