Şırnaklı gençlere iş protokolü

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İstanbul Sanayi Odası (İSO), ülke genelindeki sanayicilerin yaşadığı ‘nitelikli eleman’, ‘ara eleman’ sorununa çözüm bulmak için meslek liseleriyle yaptığı işbirliğini Şırnak’a da taşıdı.

İSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri Hakkari’ye geniş kapsamlı bir ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Şırnak İl Mili Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ün katılımıyla ‘İSO Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi’ (İSO MEİP) Protokolü imzalandı.

Proje kapsamında İstanbul’daki 44 meslek lisesinde 150’yi aşkın sanayiciyle kapsamlı bir model yarattıklarını anımsatan İSO Başkanı Bahçıvan, İstanbul’da başlatılan projenin Anadolu yolculuğunun Şırnak’tan başladığını söyledi.

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12 BİN ÖĞRENCİYİ ETKİLEYECEK

Erdal Bahçıvan projenin kapsamı hakkında şu bilgileri paylaştı: “Şırnak, mesleki ve teknik eğitimde 12 bini aşkın öğrencisi, 1.000’e yakın öğretmeni ve oda üyelerinin faaliyet gösterdiği neredeyse her alanda dersleri kapsayan 27 meslek lisesiyle ciddi bir potansiyel barındırıyor. Bu çerçevede, İSO olarak Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası’na mesleki eğitim sanayi işbirliği konusunda tüm bilgi ve deneyimimizi memnuniyetle aktarmaya hazırız. İmzalanan protokol de bu güzel işbirliğinin ilk adımı.”

Bölgedeki en büyük sorunun işsizlik olduğunu kaydeden Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş de, şunları söyledi:

‘HEPİMİZİN SORUNU’

“Buradaki genç kardeşlerimize iş alanı oluşturamamak hepimizin sorunu. Bu problemimizin çözümü adına bölgeye yapılacak her bir yatırım için elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Bu noktada İSO’nun bize öncülük yapmasını, bizlere destek olmasını bekliyoruz.”

GABAR’DA HEDEF 100 BİN VARİLLİK ÜRETİM

İSO Meclis üyeleri Gabar petrol kuyuları bölgesini de ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Şırnak Valisi Cevdet Atay, “Şu anda 39 arama noktamızda, günlük 43 bin varillik petrol üretiyoruz. Bugün Şırnak tam bir enerji memleketi, enerjinin başkenti konumunda. Çok yakın zamanda Gabar’da yıllık 100 bin varillik üretim hedefleniyor. Ayrıca rüzgârla ilgili de Cudi’nin etrafında tüm veriler alınıyor, kısa zamanda inşallah oralarla ilgili açıklamaları sayın enerji bakanımız yapacaktır” diye konuştu.