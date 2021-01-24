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Ekonomi
Haber Giriş: 24.01.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

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Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
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Şırnak  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu’na  tabi  olarak  istihdam  edilmek   üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk Defa   Atanacaklara   Dair   Sınav   ve   Atama   Yönetmeliği  ile  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği”  hükümlerine   göre  belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Adaylar,  başvuru  esnasında istenilen belgeleri  ile  birlikte  08.03.2021  gününden  12.03.2021  günü  mesai  bitimine  kadar  (mesai  günlerinde  saat 09.30-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını yapabileceklerdir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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