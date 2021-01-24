Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021 gününden 12.03.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını yapabileceklerdir.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle