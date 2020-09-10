Şirketlere ve yatırıma hızlı altyapı

Taslak yasa metni, komisyon tarafından çalışıldı. Bazı itirazlar nedeniyle, bir takım değişiklikler yapılacak olan taslak, iş dünyası için önemli alt yapı düzenlemeleri içeriyor. Edinilen bilgiye göre, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” başlığıyla hazırlanan ancak içeriği ve kapsamı farklılaşan taslakla ilgili çalışmalar belli bir noktaya geldi. İlgili bürokratlar ve milletvekillerinden oluşan komisyonun yaptığı toplantılarda, pakette olmasına karar verilen bazı düzenlemeler şöyle:

İMZA SİRKÜLERİ TARİH OLUYOR

- İmza sirküleri kaldırılıyor. Artık kararların ticaret sicilde yayınlanmış olması yeterli olacak. Tüm kuruluşların ve şirketlerin genel kurul, yetki devri gibi imza sirküleri gerektiren, noterden onaylanan zaman ve para kaybına neden olan işlemlerde imza sirküleri istenmeyecek. Şirketlerin sirküleri elektronik ortamda yayınlanan ticaret sicilden görülecek ve bu yeterli olacak.

- Bazı Ar-Ge yatırımlarının teşvik süreleri 2028’e kadar uzatılacak. Teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili bürokratik işlemlerin azaltılması sağlanacak. Teknopark yönetimlerinin Sanayi Bakanlığı, üniversiteler ve girişimci şirketlerle olan ilişkileri kolaylaştırılacak.

- Bürokratik işlemlerin azaltılması ve yatırımların kolaylaştırılması için bazı düzenlemeler yapılacak. Kamu ihale yasasında değişikliğe gidilecek. İtiraz ve şikayetlerle ilgili belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi sağlanacak.

- Teminat gösterilecek taşınmazlarla ilgili kolaylık getirilecek. Bir taşınmazın tamamı değil, bir bölümünün de teminat gösterilmesinin önü açılacak. Bu maddeye ilişkin itirazlar olduğu için yeniden ele alınması planlandı.

- e-imzadaki sahteciliğe karşı verilen cezalar, e-mühür için de geçerli olacak. Kişinin rızası olmadan kullanılan e-mühürle ilgili 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca adli para cezası da söz konusu olacak. Bu madde revizyon için yeniden kaleme alınacak.

- Çalışmalar sırasında, taslak metinde yer alan 12 madde çıkartıldı. Konu bütünlüğü açısından birbiriyle ilgili hükümlere yer verilmesi planlandı. Daha sonraki toplantılarda yeni önerilerle paketin genişleyebileceği belirtiliyor.